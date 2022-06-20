التقديم للصف الأول الابتدائي الحكومي والتجريبي 2022

كتب : منة خالد

يزداد نسب البحث عن التقديم للصف الأول الابتدائي حكومي وتجريبي تزامنا مع فتح باب التحاق الأطفال الصغار، لمرحلة التعليم الأساسي الابتدائي.

وخلال شهر يونيو، يتصدر التقديم للصف الأول الابتدائي حكومي وتجريبي، محرك البحث (جوجل) ورابط التقديم، وذلك عقب تفعيل الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور.

شروط التقديم لطلاب أولى ابتدائي 2023 في المدارس

ألا يقل عمر الطالب عن 6 سنوات في أول أكتوبر المقبل.

التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

التقديم في الفترة الزمنية المحددة.

شروط التقديم في المدارس التجريبية 2022

– لا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات.

– توقيع إقرار من قبل ولي الأمر بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات.

– تعهد ولي أمر الطالب كتابيا بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق.

– الالتزام بمحل السكن لولي أمر الطفل.

– اجتياز الطفل المقابلة الشخصية.

التقديم للصف الأول الابتدائي خاص وتجريبي

خطوات التقديم في المدارس الحكومية

خلال السطور التالية نستعرض، خطوات التقديم عبر الموقع الرسمي و شروط التقديم في المدارس الحكومية كما يلي:

الدخول على موقع الوزارة من خلال هذا الرابط (من هنـــا).

اختيار أيقونة التقديم في المدارس.

تحديد نوع التعليم المراد إلحاق الطالب به “حكومي، تجريبي”.

كتابة بيانات الطالب كاملة من واقع شهادة الميلاد.

تسجيل بيانات ولي الأمر بالتفصيل خاصة محل السكن للتأكد من التوزيع الجغرافي.

تسجيل 3 مدارس من نوع التعليم الراغب في إلحاق ابنه به داخل المربع السكني.

الضغط على كلمة حفظ.

التقديم للصف الأول الابتدائي خاص وتجريبي