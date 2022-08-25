“عرض التقسيط من عبد اللطيف لسيارة كريتا” القوة والمتانة على الطرق الواعر واداء متميز فِيْ المتطبات سيارة كريتا 2022 بأرخص سعر للتقسيط

“عرض التقسيط من عبد اللطيف لسيارة كريتا” القوة والمتانة على الطرق الواعر واداء متميز فِيْ المتطلبات سيارة كريتا 2022 بأرخص سعر للتقسيط، يعد معرض عبد اللطيف من أكبر المعارض لبيع السيارات الحديثة المستخدمة والجديدة، حيث قام الفترة الأخيرة بعمل عروض تقسيط السيارات كريتا والتي تعمل مواصفات خيالية، وجودة عالية، مما كثرت التساؤلات لتعرف على عرض التقسيط من عبد اللطيف لسيارة كريتا

قرض كريتا 2022

تعتبر كريتا من أكثر السيارات شعبية فِيْ الدول العربية طبعا نظرا لمواصفاتها الداخلية ومقارنة بالسعر نجدها من أقوى السيارات التي تجتاح الأسواق العربية حاليا خاصة فِيْ الدول العربية. الخليجية، ولعل أبرز مواصفاتها هِيْ الآتي

مواصفات كريتا 2022

تتمتع سيارة كريتا بالعديد من المزايا منها ما يلي

يأتي Creta مع نوافذ كهربائية.

تأتي سيارة Creta مع 4 مكبرات صوت.

تأتي كريتا مع التحكَمْ فِيْ عجلة القيادة.

تأتي كريتا بتصميم للهِيْكل الخارجي والمتانة والمقاومة، بأناقة عالية تميز السيارة.

مزايا جزيرة كريت 2022

تم تجهِيْز Creta بتقنية Bluetooth.

تتميز جزيرة كريت بمقاعد فسيحة للعائلة.

تم تجهِيْز Creta بمقاعد فاخرة مكسوة بالجلد.

تم تجهِيْز Creta بنظام ABS.

تم تجهِيْز جزيرة كريت بأجهزة أمنية متعددة لضمان سلامة وقت المشي.

كريتا مجهزة بوظيفة توازن فِيْ حالة التسلق إلى المرتفعات، فهِيْ تعمل تلقائيًا.

تم تجهِيْز Creta بشاشة عيار 3.5 بوصة.

جزيرة كريت مجهزة بمكيف هُواء قوي.

تم تجهِيْز كريتا بعجلات قيادة متعددة الوَظْائِفْ.

رسوم هِيْونداي كريتا 2022

تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أكبر الشركات المتخصصة فِيْ مجال السيارات، وتقدم الشركة العديد من المزايا على نظام الدفع بالتقسيط لأصحابها، وهذه عروض مميزة تتيح لجميع العملاء والمواطنين الراغبين بامتلاك سيارة بسعر مرتفع. تحديد. دون الحاجة إلى دفع ثمن السيارة لنا، بالإضافة إلى أن الشركة تقدم أقساط بدون مصاريف إدارية على عكس معظم الشركات الأخرى التي تعمل فِيْ نفس المنطقة، بالإضافة إلى فترة السداد المرنة التي تقدمها الشركة، حيث يمنح فترة سداد من 60 شهرًا، وهُو ما يتماشى مع ظروف معظم العملاء، والآخر، كَمْا هُو مذكور أعلاه.

سعر سيارة كريتا تنجو عبد اللطيف جميل

أما سعر سيارة كريتا المملوكة لعبد اللطيف جميل فتبلغ قيمتها حوالي 73،023 ريال سعودي، ومن حيث الأقساط الشهرية 1،491 ريال سعودي.

ما هِيْ عيوب هِيْونداي كريتا 2022 قبل الشراء

تحضير سيارة هِيْونداي كريتا هِيْ واحدة من السيارات المميزة، ولكن بالمقارنة مع منافسيها نجد سعرًا مرتفعًا.

من الداخل وجدنا أن التصميم أقل من الأمثل مقارنة بالمنافسين، بسبب استخدام البلاستيك فِيْ التصميم.

فِيْ الداخل نجد Creta، منطقة الجلوس ليست فسيحة جدًا، مثل منافسيها، لذلك تعتبر الخلفِيْة ضيقة.

واحدة من عيوب Merita الرئيسية هِيْ التكلفة العالية لصيانة السيارات وقطع الغيار.

قامت شركة عبد اللطيف بعرض التقسيط من عبد اللطيف لسيارة كريتا، الت=نارية اوالتي تتميز بالمتانة العالية والمواصفات الضخمة، حيث يبلغ سعر سيارة كريتا المملوكة لعبد اللطيف جميل حوالي 73،023 ريال سعودي ، ومن حيث الأقساط الشهرية 1،491 ريال سعودي.