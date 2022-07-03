التقشير الكيميائي للوجه قبل وبعد هُو أحد الأشياء التي يرغب الكثير من الناس فِيْ معرفتها. بما أن التقشير الكيميائي يحَلْ العديد من مشاكل البشرة التي لا يمكن حَلْها باستخدام الكريمات والوصفات الطبيعية، لذلك فِيْ هذه المقالة سوف أشرح لك معلومات عن التقشير الكيميائي وآثاره و.

ما هُو تقشير الجلد الكيميائي

هِيْ إحدى طرق العلاج الطبي التي تتعامل مع مشاكل الجلد عن طريق وضع محَلْول مقشر كيميائيًا على الجلد لبضع دقائق ثم إزالته.

حالات الجلد التي يستخدم فِيْها التقشير الكيميائي

يستخدم التقشير الكيميائي لعلاج الأمراض الجلدية التالية

تجاعيد التقدم فِيْ السن.

الاسترخاء الناجم عن الشيخوخة.

علاج تصبغ الجلد.

علاج النمش.

إزالة علامات حب الشباب من الجلد.

معالجة مشكلة الموارد المرهقة.

علاج البثور وتقرحات الجلد.

إزالة الهالات السوداء.

ما هِيْ أنواع التقشير الكيميائي للبشرة

أنواع التقشير الكيميائي للجلد هِيْ

سطحي هُو مقشر كيميائي يحَلْ مشاكل البشرة الدقيقة ولا يزيل أكثر من الطبقات السطحية للجلد.

معتدل يقشر الطبقات الخارجية والوسطى من الجلد وهذا النوع شائع الاستخدام لعلاج آثار البثور وإزالة البثور.

عميق وهُو النوع الذي يقشر الطبقات العميقة من الجلد الخارجي وغالبا ما يستخدم هذا النوع من التقشير لتقليل تجاعيد الوجه وترهله.

التقشير الكيميائي للوجه قبل وبعد

يرغب الكثير من الأشخاص الذين يخططون لإجراء التقشير الكيميائي لبشرتهم فِيْ رؤية شكل الوجه قبل إجراء التقشير الكيميائي مقارنة بشكل الوجه بعد إجراء التقشير الكيميائي، حتى يعرفوا ما إذا كانت نتائجه تستحق العناء. لذلك سوف نعرض بعض الحالات التي تعاملت مع مشاكل بشرتهم مع التقشير الكيميائي بطريقة سابقة وحتى الآن

التقشير الكيميائي لعلاج تجاعيد الجلد قبل وبعد

فِيْ معظم الحالات، يفشل علاج تجاعيد الجلد الخارجية باستخدام الكريم، والحَلْ الوحيد هُو إزالة هذه الطبقة من خلال التقشير الكيميائي لتحفِيْز الشخص على تكوين طبقة بشرة جديدة وأكثر جمالا وأكثر مرونة وشبابا، وكذلك تحفِيْزها على إنتاجها. تقشير الكولاجين وبعد العلاج.

التقشير الكيميائي لعلاج التصبغات وحب الشباب قبل وبعد

التقشير الكيميائي أسهل وأسرع طريقة للتعامل مع مشكلة تصبغ الجلد. منذ أن يتم تقشير الجلد، تتم إزالة الأجزاء المصطبغة فِيْ الأصل من الوجه. وهذا يسمح بظهُور طبقة جديدة وصحية، والتقشير الكيميائي فِيْ هذه الحالة هُو أقرب طريقة لحَلْ المشكلة من جذورها، ثم نوضح شكل الجلد المصطبغ الذي يعاني من حب الشباب قبل وبعد العلاج بالتقشير.

التقشير الكيميائي لعلاج مشاكل البشرة المعرضة للشمس والعوامل الجوية

هذا النوع من تقشير الجلد يحسن شكل الوجه ويوحد لونه ويزيل الجلد الميت منه، ليسمح للجلد بالتنفس وينتج طبقات جديدة من الجلد تكون أقل تضرراً وأكثر قدرة على تحمل أشعة الشمس وعوامل الطقس المختلفة. الظروف الجوية قبل وبعد علاج التقشير.

نصائح مهمة قبل وبعد التقشير الكيميائي للوجه

عملية التقشير الكيميائي بالرغم من بساطتها الشديدة يتم إجراؤها على منطقة حساسة من الجسم وأي تشوه فِيْها يمكن أن يؤدي إلى تشوه الشخص إلى الأبد، لذلك فِيْ هذا الجزء من المقال سوف نشرح بعض النصائح التي يجب أن تكون يتبع قبل عملية التقشير ماعدا بعض النصائح التي يجب اتباعها بعد التقشير لضمان أكبر قدر من الأمان للوجه أثناء التقشير

نصائح قبل التقشير الكيميائي للوجه

يجب اتباع النصائح التالية قبل إجراء عملية التقشير الكيميائي للوجه

يجب أن تبقى بعيدًا عن الشمس قدر الإمكان.

من الأفضل عدم استخدام أي كريم على الوجه.

يجب عدم القيام بأي تمرين أو التعرض لأي ضغط خلال اليوم السابق لعملية التقشير.

يجب أن تتجنب تمامًا تناول أي مضاد للالتهابات قبل 7 أيام على الأقل من إجراء التقشير.

نصائح بعد التقشير الكيميائي للوجه

يجب اتباع النصائح التالية بعد إجراء عملية التقشير الكيميائي للوجه

يجب أن يتم ترطيب الوجه بشكل دوري مع الحرص على عدم فرك الوجه عند تجفِيْفه أو عند وضع المرطب عليه.

من الأفضل ارتداء واقي من الشمس عند الخروج أثناء النهار لتجنب حروق الشمس.

يجب تجنب وضع أي مكياج خلال الفترة التي تلي التقشير وحتى مرور 20 يومًا على الأقل.

بعد آثار التقشير الكيميائي للوجه

عادة ما يعاني الأشخاص الذين يخضعون للتقشير الكيميائي مما يلي

التهاب الوجه يحدث هذا بسبب التقشير وعادة ما يتم تلطيفه باستخدام مرطبات الوجه.

تورم واحمرار الوجه يتم علاج هذه المشكلة عادة من خلال المراهم المتخصصة التي يصفها خبير التجميل بعد التقشير.

أفضل مرطب للوجه بعد التقشير الكيميائي

عادةً ما يتم استخدام أحد الكريمين التاليين كَمْرطب للوجه بعد التقشير الكيميائي

كريم البانثينول.

كريم بيبانثين.

مزايا التقشير الكيميائي

تتمثل مزايا التقشير الكيميائي فِيْما يلي

التقشير الكيميائي أكثر أمانًا من الإجراءات الجراحية.

عادة لا يكون التخدير الكامل للمريض مطلوبًا.

فترة شفائه قصيرة نسبيًا.

إنها رخيصة جدًا مقارنة بالعمليات الجراحية.

عادة ما تستمر آثاره لفترات طويلة من الزمن.

عيوب التقشير الكيميائي

تتمثل عيوب التقشير الكيميائي فِيْ الآتي

يمكن أن يتسبب التقشير الكيميائي فِيْ حروق جلدية يصعب إزالتها.

يصاب الأشخاص الذين يجرون التقشير الكيميائي أحيانًا بعدوى فِيْروسية لأنهم أزالوا الطبقة الخارجية من جلدهم.

قد يصاب بعض الأشخاص بالتسمم نتيجة استخدام التقشير الكيميائي على جلدهم.

فِيْ هذا المقال أوضحنا التقشير الكيميائي للوجه قبله وبعده، بحيث يستطيع كل من يريد أن يرى نتائج التقشير الكيميائي على وجه من فعل ذلك أن يتحمل ما يريد بسهُولة ونظيفة.