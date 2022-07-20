التقويم الدراسي الجديد لطلاب السَعُودِيْة 1444

كشفت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة عن التقويم الأكاديمي الجديد للطلاب السعوديين 1444، ليطلع الطلاب على تقويم العام الجديد الذي يتم توفِيْره للطلاب على مدار العام، وكذلك كل ما يتعلق بالأحداث التي تعيشها المملكة. على مدار العام وتؤثر على الدراسة، واهتمت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، فِيْ التقويم الذي نشرته، بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالسنة، كَمْا سنوضح.

التقويم الأكاديمي الجديد للطلاب السعوديين 1444

وكانت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة قد كشفت، فِيْ بيان رسمي أصدرته للطلاب، أن العام الدراسي الجديد 1444 سيبدأ يوم الأحد الأول من صفر 1444 ويوم 28 أغسطس 2022. وبحسب الوزارة، سيتم تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية، ويمتد كل فصل بينهما 14 أسبوعًا، وسيتم تطبيق هذا النظام للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي تحقق العام الماضي. وتضمن جدول العام الدراسي الجديد 1444 المعلن من قبل التعليم السعودي التفاصيل التالية

بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 21 محرم 1444

احتفال العيد الوطني يوم الأربعاء 25 صفر 1444 هـ

عطلة نهاية أسبوع ممتدة يوم الأحد 20 ربيع الأول 1444

إجازة نهاية الأسبوع الممتدة فِيْ نهاية العمل يوم الخميس 16 ربيع الآخر 1444.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية يوم العمل يوم الخميس 30 ربيع الآخر 1444.

بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1444

تمديد رخصة نهاية الأسبوع ليوم الأحد 24 جمادى الأولى 1444.

عطلة نهاية أسبوع ممتدة يوم الأحد 22 جمادى الآخرة

عطلة يوم التأسيس هِيْ الأربعاء 2 شعبان 1444.

بدء إجازة النصف الثاني نهاية يوم العمل يوم الخميس 10 شعبان 1444.

بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 شعبان 1444.

بداية إجازة عيد الفطر فِيْ نهاية يوم العمل يوم الخميس 22 رمضان 1444.

تبدأ الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء 6 شوال 1444

تمديد إجازة نهاية الأسبوع ليوم الأحد 10 ذو القعدة 1444

بداية نهاية العام الدراسي عطلة نهاية يوم العمل يوم الخميس 4 ذو الحجة.

كَمْا كشفت وزارة التربية والتعليم عن أنه تقرر عودة الإداريين للعمل فِيْ مختلف المدارس والمكاتب التابعة للوزارة يوم الاثنين 24 محرم 1444، فِيْما كان من المقرر عودة المعلمين للعمل فِيْ المدارس اعتبارًا من يوم الاثنين. صفر، بالتزامن مع عودة الطلاب فِيْ أول يوم دراسي، بحسب تقارير صادرة عن الوزارة.