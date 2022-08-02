التقويم الدراسي الكويتي عام 2022 / 2023 ، يعد البحث من قبل العديد من الأفراد حول التقويم الذي يتعلق بالدراسة وخاصة من قبل الأباء والأمهات لعرفة الوقت والتاريخ الذي يبدأ به الدراسة لتمكين ابنائهم من مواصلة دراستهم ، حيث تم الإعلان عن التقويم الأكاديمي الجديد من قبل وزارة التربية والتعليم ، تابعوا معنا .

التقويم الدراسي الكويتي 2022/2023

يتضمن التقويم الأكاديمي في الكويت 2023 مواعيد بدء العام الدراسي وانتهائه للمستويات الأكاديمية المختلفة، وكذلك مواعيد إجازات منتصف العام وامتحانات منتصف ونهاية العام لجميع المستويات، وكذلك مواعيد إعلان نتائج الامتحانات وتسليم بطاقات الدرجات للطلاب والطالبات. يمكن الاطلاع على التقويم الأكاديمي لعام 2023 في الكويت من خلال الصورة التالية

التقويم الأكاديمي في الكويت 2023 pdf

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت التقويم الأكاديمي رسميًا، وتم إرسال هذا التقويم إلى مدراء العموم قبل اعتماده من قبل الوزارة، والآن يمكن تنزيل التقويم للعام الدراسي الجديد في الكويت 2023 بتنسيق pdf صيغة.

موعد بدء الدراسة في الكويت للمرحلة الابتدائية

موعد بدء الدراسة للمرحلة الابتدائية سيكون يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 م، وموعد انتهاء الدراسة لصفوف المرحلة الابتدائية يوم الاثنين 5 يونيو 2023 م، وبعدها تبدأ امتحانات جميع درجات المرحلة الابتدائية بتاريخ 18 يونيو 2023 م.

موعد بدء الدراسة بالكويت للمرحلة المتوسطة

موعد بدء الدراسة للمرحلة المتوسطة سيكون يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 م وموعد انتهاء الدراسة للمرحلة المتوسطة يوم الاثنين 5 يونيو 2023 م وهو موعد انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع درجات المرحلة المتوسطة.

موعد بدء الدراسة بالكويت للمرحلة الثانوية

موعد بدء الدراسة للمرحلة الثانوية سيكون يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 م، وموعد انتهاء الدراسة للمرحلة الثانوية سيكون يوم الخميس 22 يونيو 2023 م وهو التاريخ من نهاية إمتحانات الصف الثاني عشر.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف التقويم الدراسي الكويتي عام 2022 / 2023 ، و موعد بدء الدراسة بالكويت للمرحلة الثانوية ، و موعد بدء الدراسة بالكويت للمرحلة المتوسطة ، و موعد بدء الدراسة في الكويت للمرحلة الابتدائية