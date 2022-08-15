التقويم الدراسي ١٤٤٤ بعد التعديل وموعد عودة المعلمين والإداريين، تم اصدار مواعيد التعديل وعودة الطاقم الأكاديمي والطلاب في العام 1444، وتم وضع التقويم الأكاديمي السعودي 1444 في الآونة الأخيرة، الطلاب والمديرون وكل واحد من العاملين في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية هم في الوقت الحالي في الاجازة الصيفية، ومع بداية الفصل التعليمي 1444 يتجه العديد من الطلبة في المملكة العربية السعودية للبحث عن الجداول الدراسية ومواعيد بدء الدراسة، يحتاج المواطنون إلى معرفة كيفية الحصول النتائج لبداية المدارس والدوام الاكاديمي وسنوضح هذه في مقالنا الحالي من موقع عرب اليوم.

عودة المعلمين والاداريين

أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية نتائج بدء التعليم الاكاديمي لطاقم عمل وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من الاجازة الصيفية لعام 1443، حيث سيكون عودة المدارس في هذا الشهر من عام 1444، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيكون في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي هو أسبوع تحضيري لمواصلة العمل من الأسبوع القادم بجد واجتهاد.

التقويم الدراسي ١٤٤٤ بعد التعديل وموعد عودة المعلمين والإداريين

يبدأ العام الدراسي 1444 هـ للطلبة في جميع مدارس المملكة العربية السعودية في 28 أغسطس 2022 م في الأول من صفر 1444 هـ ، ويعود جميع الطلاب والمعلمين في المملكة لمواصلة التعليم فيها ، سواء كانوا طلابًا في مدارس أو كليات مختلفة في المملكة، تم تقسيم أوقات العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية ، يتم فيها تقسيم الفصل إلى 14 أسبوعًا دراسيًا لكل فصل دراسي، وتكون هذه العودة بطريقة مشاركة وفقًا لمجموعة من قرارات الوزارة التي تضمن أمان العديد من الطلبة من الدورة التعليمية.

التقويم الدراسي ١٤٤٤

انتهت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إلى موعد وصول الكادر الإداري من الرؤساء والمديرين والمعلمين، وكذلك ممثلين عن أماكن العمل بوزارة التربية والتعليم والجهات التنظيمية والتعليمية بكل مستوى تعليمي، يوم الاثنين 24 محرم 1444 هـ أي 22 أغسطس 2022 م.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية موعد وصول المعلمين والمعلمات إلى كل مستوى دراسي ابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 1 صفر 1444 هـ ، موافق بـ 28 أغسطس 2022 م، حيث سينسجم المعلمين والمعلمات مع وصول الطلاب والطالبات إلى الفصول العادية للعام الدراسي 1444.