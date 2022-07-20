التقويم الدراسي 1444 ومَوعِد عودة الطلاب إلي المدارس بنظام الفصول الدراسية الثلاثة وفقا للتعديل الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة رسمياً مَوعِد عودة الطلاب للمدارس، وحددت مَوعِد بدء مديري المدارس والمعلمين، وحددت مَوعِد استئناف الدراسة فِيْ العام الدراسي الجديد 1444 هـ، فِيْ مختلف المدارس. فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لجميع أنواع المدارس والتخصصات الخاصة أو الخاصة أو العامة. حذرت الوزارة من استمرار النظام التعليمي الجديد وهُو نظام الثلاثة فصول الدراسية.

التقويم المدرسي 1444

كَمْا ذكرنا فقط، أكدت الوزارة استمرار استخدام نظام الثلاثة فصول الدراسية، عقب نجاح هذا النظام وإثبات ملاءمته للظروف الحالية وتحقيق نتائج إيجابية فِيْ العام الماضي 2022/2022، كَمْا أوضحت الوزارة. فِيْ التقويم الأكاديمي لعام 1444، ووضع خطة واضحة لعقد جميع الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي بأكَمْله 1444. كَمْا أشار فِيْ التقويم الذي نشره، إلى التاريخ الافتراضي لعودة الطلاب إلى المدارس مرة أخرى و بداية الفصل الدراسي الأول، وشرح سبب التناقض بين مَوعِد عودة الإداريين والمعلمين وعودة الطلاب.

كَمْا أوضحت الوزارة عددًا من الإجازات الرسمية، من بينها اليوم الوطني السعودي الذي يصادف يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و 26 صفر 1444 هـ، وعطلة النصف الأول التي تصادف 30 ربيع الثاني 1444 هـ. الموافق 24 نوفمبر 2022 م أما نهاية الفصل الدراسي الثاني فسيكون بتاريخ 10 شعبان 1444 هـ أي تاريخ 2 مارس 2023 م.

تاريخ العودة إلى المدرسة 1444

أوضحت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة التقويم للعام الدراسي الجديد للقطاع العام أو الخاص أو الخاص، وكانت المواعيد على النحو التالي