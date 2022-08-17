التكاليف وندرة الطلب.. ضربات جديدة لسلاسل التوريد العالمية

يبدو أن الاقتصاد العالمي سيمر بمرحلة صعبة خلال الأشهر المقبلة، بحسب البيانات التي قدمها مؤشر الربع الثاني لحركة التجارة العالمية.

وتأثيره على صحة التجارة العالمية التي تتجه نحو الركود.

تُظهر البيانات الواردة من منظمة التجارة العالمية ومنصة “Supplychaindive”، المتخصصة فِيْ إدارة سلاسل التوريد فِيْ مختلف قارات العالم، انخفاضًا حادًا فِيْ أحجام الطلبات المقدمة للربع الثاني على التوالي.

اللافت فِيْ مؤشر هذا الربع (الثاني) هُو النمط شبه الموحد لانخفاض حجم المعاملات فِيْ معظم الاقتصادات الرئيسية فِيْ العالم.

انخفض نشاط سلسلة التوريد فِيْ منطقة اليورو والولايات المتحدة للربع الثاني على التوالي، حيث انخفض بمقدار 5 و 4 نقاط على التوالي ؛ انخفض النشاط فِيْ المملكة المتحدة أيضًا بمقدار خمس نقاط أخرى مقابل التوقعات.

على الرغم من انخفاض الطلبات، مما يعَنّْي انخفاض الاستهلاك فِيْ العديد من المناطق حول العالم، استمرت تكلفة ممارسة الأعمال التجارية (الإنتاج والنقل والتسليم) فِيْ الارتفاع.

فواتير النقل

تشير أحدث البيانات الرسمية إلَّى أن معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة بلغ 8.5٪ ؛ يُظهر تحليل مشتق من التوريد أن متوسط ​​فاتورة النقل قد ارتفع بنسبة 11٪ منذ بداية عام 2022، مقارنة بزيادة 3.5٪ فِيْ عام 2022.

لموجة التضخم الحالية عدة أسباب، يرتبط عدد منها بالوباء، حيث تستمر اضطرابات سلسلة التوريد فِيْ جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. لا تزال حالات Covid-19 فِيْ الصين وفرض قيود الإغلاق تسبب مشاكل.

كَمْا فرضت الحرب الروسية الأوكرانية مزيدًا من الضغط على سلاسل توريد السلع وتبقيها أعلى مما كانت عليه فِيْ عام 2022.

وعلى الرغم من أن بعض التحديات الحالية قد تكون مؤقتة (خفض الطلب وارتفاع تكاليف النقل)، فقد قام العامان الماضيان أيضًا بعمل فعال للغاية فِيْ الكشف عَنّْ القضايا الهِيْكلية العميقة الجذور عبر الاقتصاد العالمي.

لذلك، أصبحت الأتمتة، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها مجرد وسيلة لتقليل النفقات العامة، مكونًا رئيسيًا فِيْ تخطيط إدارة المخاطر لسلاسل التوريد عبر القطاعات وفِيْ كل قسم.

وجدت الأبحاث التي أجرتها جمعية الأتمتة المتقدمة أن الشركات الأمريكية بدأت العام بشراء أكبر عدد من الروبوتات على الإطلاق فِيْ ربع واحد، لمعرفة مقدار الطلب على السلع، ومتى كان الطلب فِيْ ذروته ومتى كان ينخفض.

الذكاء الاصطناعي

مثل هذه التوقعات، القائمة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلَّى معرفة السلع الأكثر طلبًا فِيْ فترة زمنية معينة، وبالتالي توفِيْر المواد الخام والمصانع والأسواق فِيْ الوقت المحدد.

وفقًا لماكينزي، يمكن لصدمة إنتاج واحدة طويلة الأجل أن تمحو 30٪ إلَّى 50٪ من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمدة عام واحد.

ولتجنب هذه الصدمات، يتعين على الاقتصاد العالمي وقطاعاته المختلفة التضحية بأجزاء مهمة من أرباحه، لتلافِيْ تأجيج الركود وتحفِيْز الطلب من جهة، وتقليل تكلفة النقل وسلاسل التوريد من جهة أخرى.

التحول إلَّى النقل البحري

فِيْ محاولة لخفض التكاليف، بدأت العديد من الشركات الكبرى حول العالم فِيْ التحول إلَّى النقل البحري بدلاً من النقل الجوي، حيث انخفض النقل الجوي بنسبة 9٪ على أساس سنوي فِيْ يوليو الماضي.

وواصلت اتجاهها النزولي للشهر الثالث على التوالي، حيث يؤثر عدم اليقين العالمي والتحول إلَّى الشحن على الطلب، مما يؤثر على صناعة النقل الجوي.

تشمل الغيوم الداكنة التي ساهمت فِيْ تراجع الطلب على الشحن الجوي منذ مارس الماضي الحرب المستمرة فِيْ أوكرانيا والضغوط التضخمية التي تحد من إنفاق المستهلكين ونقص الموظفِيْن فِيْ شركات الطيران والمطارات.