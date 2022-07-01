التليجراف تتحدث عن مشروع سعودي للتغلب على الشيخوخة

تحدثت صحيفة The Telegraph البريطانية عن مشروع سعودي يتحدى الشيخوخة، وقالت في هذا الصدد انضم اللورد ليبيديف، المالك الأنجلو-روسي لصحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية والإندبندنت البريطانية، إلى المشروع.

ماذا يتكون مشروع وقف الشيخوخة

وأضاف التقرير أنه شغل مقعدًا في مجلس إدارة مؤسسة Hevolution Foundation، التي تخطط لإنفاق ما يصل إلى مليار دولار لإبطاء عملية الشيخوخة، مضيفًا أنه معروف بعلاقته الوثيقة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال التقرير إن مجلس إدارة Hevolution يتكون من 10 أعضاء، واكتفى بالقول إنه يضم عدة وزراء سعوديين ورجل الأعمال الأمريكي رونالد بوركيل، صاحب الأغلبية في مجموعة سوهو هاوس.

أهداف العمل

وقالت الصحيفة، نقلاً عن Alward Lebedev، بحسب ما ورد Hevolution يركز على علاج الأمراض التي تنشأ نتيجة الشيخوخة ويهدف إلى جعل هذه المرحلة من الحياة فترة صحية، مما يطيل حياة الإنسان الصحية.

وتابع تقرير الصحيفة إنها تخطط لإنفاق مليار دولار سنويًا إلى أجل غير مسمى وتخطط للاستحواذ والتعاون مع حصص في شركات التكنولوجيا الحيوية بالإضافة إلى تمويل أبحاث تهدف إلى إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية وعلاج السمنة.

لم تعلن المؤسسة بعد عن أي استثمارات أو منح.

جهود السعودية لتحسين صحة شعبها

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل بالفعل جهودًا كبيرة في هذا الصدد، بما في ذلك الترويج للرياضة، والحد من التدخين، ورفع الضرائب على المواد الضارة مثل التبغ والمشروبات السكرية والزيوت المهدرجة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي حول الصحة ونوعية الحياة. برنامج.

وأشار إلى أن متوسط ​​عمر السعوديين 74 عاما، وفي حين أنه مستوى جيد، فإن المملكة تريد أن تتقدم أكثر في مجال الصحة.

ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع للسعوديين من 74 إلى 77 عامًا بين عامي 2016 و 2022، وتهدف المملكة إلى زيادة متوسط ​​العمر المتوقع إلى 80 عامًا بحلول عام 2030.