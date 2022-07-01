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التليجراف تتحدث عن مشروع سعودي للتغلب على الشيخوخة

كتب newsaفي آخر تحديث

تحدثت صحيفة The Telegraph البريطانية عن مشروع سعودي يتحدى الشيخوخة، وقالت في هذا الصدد انضم اللورد ليبيديف، المالك الأنجلو-روسي لصحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية والإندبندنت البريطانية، إلى المشروع.

The Telegraph تتحدث عن مشروع سعودي للتغلب على الشيخوخة

ماذا يتكون مشروع وقف الشيخوخة

وأضاف التقرير أنه شغل مقعدًا في مجلس إدارة مؤسسة Hevolution Foundation، التي تخطط لإنفاق ما يصل إلى مليار دولار لإبطاء عملية الشيخوخة، مضيفًا أنه معروف بعلاقته الوثيقة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال التقرير إن مجلس إدارة Hevolution يتكون من 10 أعضاء، واكتفى بالقول إنه يضم عدة وزراء سعوديين ورجل الأعمال الأمريكي رونالد بوركيل، صاحب الأغلبية في مجموعة سوهو هاوس.

The Telegraph تتحدث عن مشروع سعودي للتغلب على الشيخوخة

The Telegraph تتحدث عن مشروع سعودي للتغلب على الشيخوخة

The Telegraph تتحدث عن مشروع سعودي للتغلب على الشيخوخة

The Telegraph تتحدث عن مشروع سعودي للتغلب على الشيخوخة

The Telegraph تتحدث عن مشروع سعودي للتغلب على الشيخوخة

أهداف العمل

وقالت الصحيفة، نقلاً عن Alward Lebedev، بحسب ما ورد Hevolution يركز على علاج الأمراض التي تنشأ نتيجة الشيخوخة ويهدف إلى جعل هذه المرحلة من الحياة فترة صحية، مما يطيل حياة الإنسان الصحية.

وتابع تقرير الصحيفة إنها تخطط لإنفاق مليار دولار سنويًا إلى أجل غير مسمى وتخطط للاستحواذ والتعاون مع حصص في شركات التكنولوجيا الحيوية بالإضافة إلى تمويل أبحاث تهدف إلى إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية وعلاج السمنة.

لم تعلن المؤسسة بعد عن أي استثمارات أو منح.

The Telegraph تتحدث عن مشروع سعودي للتغلب على الشيخوخة

جهود السعودية لتحسين صحة شعبها

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل بالفعل جهودًا كبيرة في هذا الصدد، بما في ذلك الترويج للرياضة، والحد من التدخين، ورفع الضرائب على المواد الضارة مثل التبغ والمشروبات السكرية والزيوت المهدرجة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي حول الصحة ونوعية الحياة. برنامج.

وأشار إلى أن متوسط ​​عمر السعوديين 74 عاما، وفي حين أنه مستوى جيد، فإن المملكة تريد أن تتقدم أكثر في مجال الصحة.

ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع للسعوديين من 74 إلى 77 عامًا بين عامي 2016 و 2022، وتهدف المملكة إلى زيادة متوسط ​​العمر المتوقع إلى 80 عامًا بحلول عام 2030.