التليغراف أوروبا تواجه أكبر صدمة طاقة في تاريخها هذا الشتاء

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن أوروبا تتعرض لضربة شديدة هذا الشتاء وإن ملايين الوظائف معرضة للخطر إذا قطع فلاديمير بوتين إمدادات الغاز.

لفهم كيف يمكن أن يحدث هذا، نحتاج إلى تخيل خريطة لإمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا. يمتد نورد ستريم 1 على مسافة 760 ميلاً عبر بحر البلطيق، بين غرب روسيا وشمال شرق ألمانيا. لقد زود خط الأنابيب هذا أوروبا بالغاز لأكثر من عقد من الزمان. إرسال 55 ألف مليون متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من 10٪ من الطلب السنوي المعتاد على الاتحاد الأوروبي بأسره.

سبب قطع الغاز صيانة ام معاقبة

انخفض تدفق الغاز في الأيام الأخيرة، حتى وصل يوم الاثنين الماضي إلى الصفر، والسبب الرسمي صيانة خط أنابيب الغاز لمدة عشرة أيام، ولكن بالنظر إلى السياق الدولي للأحداث، فإن أوروبا قلقة والشك في الهواء هو إذا كان هذا. سيتم إعادة تشغيل الخط. مبكر يفهم الجميع أن موسكو ترد بطريقتها الخاصة على العقوبات الغربية التي فُرضت عليها لدخولها أوكرانيا في عمليتها العسكرية.

هذه الخطوة تخنق أوروبا بسبب نقص الغاز الذي تحتاجه، وفي هذا الصدد، قال العضو البارز في مركز أبحاث Bruegel في بلجيكا، سيمون تاجليابيترا بالنسبة لأمن الطاقة في أوروبا، حانت لحظة الحقيقة، سواء أكان ذلك متاحًا أم لا. أم لا، ستستأنف روسيا تصدير الغاز إلى ألمانيا بعد فترة صيانة نورد ستريم، والتي ستحدد مستقبل الطاقة والاقتصاد والسياسة في القارة.

ما هي احتمالات أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا

وقال تاجليابيترا إن الوقف الكامل لتدفقات الغاز الروسي سيضع بالفعل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبي بشكل عام، ليس فقط الضغط، ولكن أيضًا التداعيات من حيث التضامن السياسي بين دول الاتحاد الأوروبي.

الوقت الحرج

تريد أوروبا ملء مواقع تخزين الغاز قبل الشتاء لكنها وصلت إلى 60٪ فقط حتى الآن، أي أقل بكثير من هدفها البالغ 80٪، وقد أعاقت روسيا الجهود التي قطعتها عن المشترين بما في ذلك الدنمارك وبولندا وبلغاريا، في الأسابيع الأخيرة، بعد أن رفضت لتلبية مطالب السداد بالروبل، كما خفضت شركة غازبروم، عملاق الغاز الحكومي الروسي، التدفقات إلى إيطاليا بمقدار الثلث يوم الاثنين.

وقالت موسكو إن اللوم في كل هذا يكمن في العقوبات التي تركتها بدون معدات حيوية، والتي قالت كندا الآن إنها ستقدمها.

ألمانيا من بين البلدان الأكثر عرضة لانقطاع الغاز، والصناعات الثقيلة التي يدعم اقتصادها معرضة للخطر. مصانع الألمنيوم والحديد تعمل بالغاز، وانقطاعها يعني توقف هذه المصانع وتعرض ملايين الموظفين للفصل.

تعطي القوانين الأوروبية الأولوية للعائلات والمستشفيات ودور رعاية المسنين، مما يعني أن المصانع والشركات ستكون في أسفل القائمة.

تستعد دول أخرى أيضًا لانقطاع الغاز المحتمل، بما في ذلك النمسا والدنمارك وفنلندا ودول البلطيق، وستسمح جمهورية التشيك لمصانع الفحم بالبقاء مفتوحة بسبب الإغلاق.

في بريطانيا، أمر وزير الأعمال كواسي كوارتينج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بالبقاء مفتوحة لفترة أطول من المخطط لها، كإجراء احتياطي للمساعدة في تخفيف الضغوط هذا الشتاء.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يؤدي القطع الكامل لجميع الإمدادات الروسية إلى ارتفاع إضافي بنسبة 65٪ في فواتير الطاقة من مستويات قياسية، ويعتقد البنك أن الوقف الكامل للغاز الروسي سيدفع منطقة اليورو إلى الركود.