التمويل الإسلامي الشخصي الجديد من البنك الأهلي التجاري

التمويل الشخصي الإسلامي الجديد ما يقدمه البنك الأهلي التجاري جذب الكثير من الاهتمام في المملكة لما يقدمه من تسهيلات سهلة للكثيرين لتلبية احتياجات الحياة والمعيشة ، والتطبيق خالي من أي مصاريف إدارية على العميل ونظام الدفع. أقساط على فترات طويلة تصل إلى 5 سنوات على بطارية سهلة ، كما أن التمويل الإسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، يتم تأجيل سداد القسط لشهر رمضان لتسهيل العملاء ، و البنك الأهلي التجاري هو أحد البنوك المتميزة في المملكة والذي يقدم عددًا من الخدمات المهمة لعملائه مثل القروض والتمويل كشرط للحصول على تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري وغيرها الكثير.

يتم تقديم طلب التمويل الإسلامي وفق شروط وأوراق الحصول عليه ، ويمكن الحصول على التمويل التكميلي بقسط مريح ، والأسعار التي تشمل قيمة القسط الشهري ونسبة النسبة السنوية في بداية تحصيلها. أقساط شهرية للتمويل المنتظم وبحسب الأسعار المنتظمة لمنتجات البنك دون ميزة سداد إضافية ولا تنطبق على المنتجات أو الخصائص المعروضة للمستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ، وفي حال أن تختار ميزة تسمح بوجود أقساط متزايدة كميزة 2 في 1 ، أو أقساط متناقصة مثل الميزة الموسعة ، وقد تتغير قيمة القسط الشهري ومعدل النسبة السنوية في فترات لاحقة وتظهر تفاصيلها في جدول السداد الشهري بين عقود التمويل.

شروط التمويل الشخصي الإسلامي الجديد من البنك الأهلي التجاري

عرض التمويل الشخصي من البنك الأهلي هو من أهم عروض التمويل التي أعلن عنها البنك مؤخرًا ، وجعلها نسبة مئوية سنوية تنافسية ، حيث يبدأ هذا المعدل من 2.79٪ دون دفع أي رسوم إدارية ، حيث يمكن الحصول على التمويل. في نفس اليوم الذي قدم فيه الطلب إلى القرض ، وقد أوضح البنك عدة شروط يجب الالتزام بها:

يتم توفير التمويل لكل من السعوديين والمقيمين المغتربين. ألا يقل راتب المتقدم عن 3000 ريال سعودي. إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ، يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا. إذا كان مقدم الطلب مقيمًا ، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عامًا. يجب ألا يزيد عمر مقدم الطلب وقت سداد آخر قرض عن 60 عامًا. ألا تقل مدة العمل في الوظيفة عن شهر متصل للسعودي ولا تقل عن ثلاثة أشهر للوافد.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي الإسلامي الجديد من البنك الأهلي التجاري

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للسعوديين. إحضار صورة تصريح إقامة ساري المفعول للوافدين. وثيقة من جهة العمل تحدد نوع العمل مع تحديد الراتب الشهري وتاريخ التوظيف.

شروط إضافية للتمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وقد قام بسداد القسط الأخير للسعوديين. أن لا يقل سن غير السعودي عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند سداد القسط الأخير. أن يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص من خلال إحدى الشركات المعتمدة. ألا يقل راتب الموظف السعودي عن 3.000 ريال سعودي و 4.000 ريال سعودي للأجانب. أن لا تقل مدة التحاق الموظف السعودي بعمله عن شهر ولا تقل عن 90 يوماً للأجانب.

كيفية الحصول على التمويل الشخصي الإسلامي الجديد

هناك طريقتان للحصول على التمويل ، الطريقة الأولى هي الاتصال بالرقم الموحد الخاص في البنك الأهلي التجاري وهو 8002441005 حتى تتمكن من اتباع الخطوات لتتمكن من التقديم على القرض ، والطريقة الثانية هي الذهاب إلى أحد فروع البنك الأهلي التجاري وتقديم طلب للحصول على تمويل إسلامي. بعد الموافقة ، سيتعين عليك تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي الإسلامي الذي تقدمه من خلال تقديم طلب للحصول عليه ، يقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية مثل إجراء التحويلات المالية بين حسابات العملاء ، والاطلاع على أرصدة وعمليات البنك. معرفة رقم الآيبان أو إرساله عبر الرسائل القصيرة ، وإيقاف بطاقة مدى وإعادة إصدارها دون معرفة كيفية فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين بالخطوات والشروط ، وبالتالي جعل البنك الأمر أكثر سهولة على المواطنين والمقيمين. المقيمين لإتمام معظم المعاملات الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع.