تعاقدت الحكومة المصرية مع رجال أعمال وعدد من الجامعات لدفع تكاليف إنشاء محطات ركاب فِيْ مشروعات النقل الجارية مقابل وضع أسمائهم عليها.

كشف وزير النقل المصري، كامل الوزير، فِيْ تصريحات متلفزة، عَنّْ التعاقد مع رجل الأعمال أحمد السويدي وياسين منصور، أحد أبرز رجال الأعمال فِيْ مصر، لدفع تكاليف إنشاء محطات ركاب فِيْ المشاريع الجديدة فِيْ مصر. وزارة النقل مقابل تسمية المحطات بأسمائها أو أسماء المشاريع المملوكة لها.

قال وزير النقل إن أصحاب كَمْبوند مشهُور جدا فِيْ شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة دفعوا ثمن محطة المونوريل بقيمة 6 ملايين يورو، تم دفع مليون يورو منهم بالفعل، و واتفق على الباقي على أقساط مقابل تسمية المجمع بالمحطة، فِيْما لم يكشف عَنّْ اسم المجمع. المجمع.

أحمد السويدي على محطتين

وأكد الوزير أن رجل الأعمال المهندس أحمد السويدي سيطلق تسمية محطتين من مشروع القطار الكهربائي الخفِيْف “LRT” وهناك محطة تحمل اسم الكلية التقنية.

وأضاف أنه تم التعاقد مع رجل الأعمال المصري ياسين منصور لإنشاء محطة باسم أحد المولات الكبرى المملوكة له والمجمع.

وأكد أن جميع هذه العقود تتم باليورو، باستثناء عقود مع بعض الجامعات المصرية، تم الاتفاق معها على دفع تكاليف المحطات بالجنيه المصري، بما فِيْ ذلك الجامعة الكندية والجامعة المصرية.

وقال إن هذه العقود تحقق مصلحة المقاول من خلال الجانب الإعلاني والتسويق، على عكس حَقيْقَة أنها تزيد الدخل فِيْ وزارة النقل وتعزز الإيرادات.

تعمل وزارة النقل فِيْ مصر على إنجاز عدد كبير من المشاريع القومية خلال الفترة الحالية بدون مراحل، بما فِيْ ذلك المشاريع المتعلقة بمترو الأنفاق، ومشروع السكة الأحادية، ومشروع القطار الخفِيْف الكهربائي.

يبلغ طول مشروع القطار الخفِيْف LRT حوالي 103 كَمْ ويضم 19 محطة، ومن المقرر أن يستخدمه مليون راكب يوميًا. سيتم تنفِيْذ المشروع على 3 مراحل. تم افتتاح المرحلة الأولى فِيْ وقت سابق ويبلغ طولها 70 كَمْ وتشمل 12 محطة.

المرحلة الثانية من مشروع القطار الخفِيْف الكهربائي

وتقوم وزارة النقل حاليا بتنفِيْذ المرحلة الثانية من مشروع قطار اللفِيْف الكهربائي بطول 18.5 كَمْ وتضم 4 محطات، بينما يبلغ طول المرحلة الثالثة 16 كَمْ وتشمل 3 محطات.

القطار ذو اتجاهِيْن أحدهما إلَّى العاصمة الإدارية الجديدة والآخر إلَّى مدينة العاشر من أكتوبر ومحطات المرحلة الأولى التي تم تشغيلها فعليًا من محطة عدلي منصور إلَّى العاصمة الإدارية وتضم محطات (عدلي منصور – العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر)

مشروع القطار الخفِيْف الكهربائي يخدم مدن العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الادارية الجديدة.