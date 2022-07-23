التنسيق الإلكتروني لاختبار القدرات 2022 رَابِطْ التسجيل ومَوعِد بدء الاختبارات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والدراسات العليا كافة تفاصيل اختبارات القدرات الجامعية لعام 2022 والاختبارات التنسيقية التي يجب تقديمها فِيْ المدارس التي حددت شُروطْ القبول، بما فِيْ ذلك الموافقة على الاختبار، والتي تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى تحت إشراف وزير التربية والتعليم. التربية والتعليم د. خالد عبد الغفار.

مَوعِد بدء اختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي أن مكتب التنسيق بدأ فِيْ استقبال طلبات الالتحاق بالجامعات والكليات 2022، وتم تحديد مَوعِد بدء الامتحانات يوم الاثنين المقبل 25 يوليو 2022 وتنتهِيْ يوم السبت 6 أغسطس 2022. من أجل التقدم لاختبارات مهارات الطالب للقبول فِيْ الجامعات، ويستند إلى مهارات الطالب حتى يجتاز الاختبار ويتم قبوله فِيْ الكلية أو الجامعة.

2022 رَابِطْ التسجيل فِيْ اختبار الكفاءة فِيْ المدرسة الثانوية

تم فتح التنسيق الالكتروني للتسجيل والمعرفة بمواعيد امتحانات الكلية والجامعة لتقليل العدد وتجنب الازدحام بسبب فِيْروس كورونا ويتم التسجيل من خلال موقع التنسيق هنا.

المستندات المطلوبة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022

احضار رقم مقعد الطالب + صورة رقم المقعد.

إحضار إثبات الدفع الذي يشير إلى الدفع.

رقم الصورة.

إحضار النموذج الخاص من موقع التنسيق والتأكد من حفظه.

لائحة اختبار الكفاءة لطلبة الثانوية العامة 2022