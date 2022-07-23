التنسيق الإلكتروني لاختبار القدرات 2022 رَابِطْ التسجيل ومَوعِد بدء الاختبارات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والدراسات العليا كافة تفاصيل اختبارات القدرات الجامعية لعام 2022 والاختبارات التنسيقية التي يجب تقديمها فِيْ المدارس التي حددت شُروطْ القبول، بما فِيْ ذلك الموافقة على الاختبار، والتي تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى تحت إشراف وزير التربية والتعليم. التربية والتعليم د. خالد عبد الغفار.
مَوعِد بدء اختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة 2022
أعلنت وزارة التعليم العالي أن مكتب التنسيق بدأ فِيْ استقبال طلبات الالتحاق بالجامعات والكليات 2022، وتم تحديد مَوعِد بدء الامتحانات يوم الاثنين المقبل 25 يوليو 2022 وتنتهِيْ يوم السبت 6 أغسطس 2022. من أجل التقدم لاختبارات مهارات الطالب للقبول فِيْ الجامعات، ويستند إلى مهارات الطالب حتى يجتاز الاختبار ويتم قبوله فِيْ الكلية أو الجامعة.
2022 رَابِطْ التسجيل فِيْ اختبار الكفاءة فِيْ المدرسة الثانوية
تم فتح التنسيق الالكتروني للتسجيل والمعرفة بمواعيد امتحانات الكلية والجامعة لتقليل العدد وتجنب الازدحام بسبب فِيْروس كورونا ويتم التسجيل من خلال موقع التنسيق هنا.
المستندات المطلوبة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022
- احضار رقم مقعد الطالب + صورة رقم المقعد.
- إحضار إثبات الدفع الذي يشير إلى الدفع.
- رقم الصورة.
- إحضار النموذج الخاص من موقع التنسيق والتأكد من حفظه.
لائحة اختبار الكفاءة لطلبة الثانوية العامة 2022
- يدخل الطالب الجامعة بعد التحقق من الاستمارة وبطاقة الهُوية واسم الطالب فِيْ كشف علامات الامتحان.
- يتم الحضور فِيْ المدرسة لإجراء الاختبار قبل ساعة واحدة على الأقل من مَوعِد الامتحان.
- دخول الطالب من خلال بوابة التعقيم.
- يجب ارتداء القناع من أجل سلامة الطالب.
- يتم قبول الطالب فِيْ المكان المخصص لإجراء الاختبار.
- يحب كل طالب إحضار القرطاسية الخاصة به.
- ضمان التباعد الاجتماعي فِيْ الجامعة وعند الدخول.
- استخدام الهاتف المحمول أثناء الاختبار محظور ويجب إيقاف تشغيله.
- الغش أثناء الاختبار ممنوع منعا باتا.
- يجب على كل طالب إحضار متعلقاته الشخصية قبل دخول الاختبار، مثل الماء والعصير وما إلى ذلك.
- فِيْ نهاية الاختبار يجب تسليم العمل وعلى الطالب مغادرة الجامعة.
- لا يغادر الطالب القاعة أثناء الامتحان لأي سبب من الأسباب.
- يتم تسليم الاستبيان مع ورقة الإجابة.
- فِيْ حالة وصول الطالب متأخرًا للاختبار، فسوف يتوجه إلى شؤون الطلاب لتحديد مَوعِد آخر.