التنسيق المتوقع للجامعات 2022 – 2023 لطلاب الأدبي والعلمي في مصر، منذ الساعات القليلة الماضية تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الثانوية العامة لكافة الفروع، منذ ذلك الحين كثرت عمليات البحث من قبل الطلاب حول مؤشرات تنسيق الكليات 2022، و سنتعرف على التنسيق المتوقع للجامعات 2022 لطلاب الأدبي والعلمي في مصر.

نتائج الثانوية العامة 2022

أعلن وزير التربية والتعليم أمس السبت السادس من شهر أغسطس نتائج الثانوية العامة 2022، وذلك من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث حصل عدد من طلبة الفرع العلمي عددهم 42053 ، يزيد عن 85%، وحصل عدد من طلبة الفرع الأدبي 1781 ألف طالب وطالبة، وتعد هذه النسبة مقاربة تماما مع النسبة السنة الماضية، ويعد ذلك بأن التنسيق المتوقع للجامعات 2022 سيكون مقارب مع السنة الماضية.

التنسيق المتوقع للجامعات 2022 – 2023 لطلاب الأدبي والعلمي في مصر

من المتوقع أن يكون تنسيق الجامعات 2022، مرتفع قليلا عن التنسيق العام الماضي، حيث أن الأعداد التي يتم قبولها في كلية الهندسة تبلغ 18 ألف طالب وطالبة من الفرع العلمي، وهذا يدلل على ان نسبة القبول في كلية الهندسة ستصل الحد الأدنى وهي 80% ويبقى مجرد توقع فقط، وهناك توقع ان يكون إرتفاع طفيف على بعض الكليات مثل كلية الطب،بسبب ارتفاع مجاميع الطلبة لهذا العام، وارتفاع لهذا العام مقارنة بالسنة الماضية 2.3%.

تنسيق الجامعات بعد نتيجة الثانوية العامة 2022

حسب ما ورد من قبل مكتب التنسيق الجامعات لم يتم تحديد حتى هذه اللحظة موعد اختبار القدرات حيث كان موعده في السادس من شهر أغسطس، ولكن تم تمديد اختبار القدرات الى تاريخ الحادي عشر من شهر أغسطس لعام 2022، وحسب ما أفاد وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر ، أنه لم يتم تمديد الإ بعد ذلك اليوم، وكل من يرغب في اجتياز اختبار القدرات، عليه الإسراع بالتنسيق للاختبار قبل فوات الأوان.

أعلنت وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية نتائج الثانوية العامة 2022، حيث كانت النتائج مرتفعة بشكل طفيف عن السنوات الماضية، حيث من المتوقع التنسيق المتوقع للجامعات 2022، يكون مرتفع قليلا لطلاب الأدبي والعلمي في مصر.