التنين الصيني يسترد عافِيْته فِيْ روسيا.. 22% نموا بالصادرات خلال شهر

زادت الصادرات الصينية إلَّى روسيا بأكثر من 22٪ خلال شهر يوليو 2022، بعد 4 أشهر من التراجع.

وزادت الصادرات الصينية إلَّى روسيا بنسبة 22.2 فِيْ المائة فِيْ يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وزادت من 17 فِيْ المائة المسجلة فِيْ يونيو 2022.

كَمْا شهدت الشحنات الروسية إلَّى الصين “نموًا جيدًا” خلال الشهر الماضي أيضًا.

صادرات الصين إلَّى روسيا

ارتفعت الشحنات الصينية إلَّى روسيا الخاضعة للعقوبات بنسبة 22.2٪ فِيْ يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وارتفعت الشحنات أيضًا من 17٪ فِيْ يونيو.

وهذا هُو أول نمو منذ مارس 2022، وفقًا لبيانات الجمارك الصادرة يوم الأحد.

تستورد الصين من روسيا

حافظ نمو الواردات الصينية من روسيا على وتيرة عالية عَنّْد 49.3٪ فِيْ يوليو، على الرغم من أن الزيادة كانت أقل من 56٪ المسجلة فِيْ يونيو و 79.6٪ فِيْ مايو.

تعد روسيا مصدرا رئيسيا للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية إلَّى الصين، ووسط “حرب أوكرانيا” المستمرة، كانت أكبر مورد للنفط للصين فِيْ مايو ويونيو، حيث حصد المشترون الصينيون الإمدادات بأسعار “أقل”.

حصة الصين من النفط الروسي

وانخفضت إمدادات النفط الروسية إلَّى الصين إلَّى 21.3 مليون برميل فِيْ يوليو، وهُو أدنى مستوى منذ فبراير الماضي.

بدأت الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير، فِيْما تصفه موسكو بـ “عملية عسكرية خاصة”، لكن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والدوليين اعتبروا هذا “غزوًا” وفرضوا عقوبات غير مسبوقة على موسكو.

وتقول بكين أيضا إنها لم تقدم مساعدة عسكرية لروسيا أو أوكرانيا، لكنها ستتخذ “الإجراءات الضرورية” لحماية حقوق شركاتها.

التجارة الخارجية بين الصين وروسيا

تلعب التجارة الخارجية بين الصين وروسيا دورًا مهمًا بالنسبة لموسكو، خاصة مع زيادة وتيرة العقوبات الغربية التي تستهدف الاقتصاد الروسي.

وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، التي تم نشرها فِيْ أبريل الماضي، فإن التبادل التجاري بين روسيا والصين، وفقا لنتائج الربع الأول من العام الجاري، ارتفع بنسبة 28.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. .

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين فِيْ الفترة المذكورة 38.17 مليار دولار.

كَمْا أكدت البيانات ارتفاع الصادرات الصينية لروسيا خلال نفس الفترة بنسبة 25.9٪ سنويا وبلغت 16.44 مليار دولار. أما الصادرات الروسية إلَّى الصين فقد ارتفعت بنسبة 31٪ وبلغت 21.73 مليار دولار.

فِيْ مارس الماضي، بلغ التبادل التجاري بين روسيا والصين 11.66 مليار دولار، فِيْ حين بلغت الصادرات الصينية إلَّى روسيا 3.82 مليار دولار والصادرات الروسية إلَّى الصين – 7.84 مليار دولار.