التهمة غسل 7 مليارات دولار.. عقوبات أمريكية على موقع عملات مشفرة

فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات مالية على شركة Tornado Cash، وهِيْ “خلاط تشفِيْر” متهمة باستخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام 2022.

قال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، فِيْ بيان “تفرض وزارة الخزانة عقوبات على تورنادو كاش، التي تجمع بين العملات المشفرة وغسل الأموال الناشئة عَنّْ الجرائم الإلكترونية، بما فِيْ ذلك الجرائم المرتكبة ضد الضحايا فِيْ الولايات المتحدة”.

قالت واشنطن إن تورنادو كاش استخدمت لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال الافتراضية منذ تأسيسها فِيْ عام 2022.

وأشارت وزارة الخزانة إلَّى أن غسيل الأموال عبر الموقع يشمل “أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة لازاروس، وهِيْ مجموعة قرصنة عاقبت عليها الولايات المتحدة فِيْ عام 2022، كجزء من أكبر سرقة أموال افتراضية معروفة حتى الآن”.

فِيْ منتصف أبريل، اتهمت السلطات الأمريكية مجموعات القرصنة، Lazarus و APT38، بالمسؤولية عَنّْ سرقة 620 مليون دولار من عملة Ethereum المشفرة بعد خرق لعبة فِيْديو Axie Infinity فِيْ أواخر مارس، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقال نيلسون “فشلت شركة تورنادو كاش عدة مرات فِيْ فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة ودون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها، على الرغم من التأكيد علنًا على عكس ذلك”.

وهذه هِيْ المرة الثانية التي تفرض فِيْها واشنطن عقوبات مالية على مزودي العملات المشفرة، بعد أن فرضت فِيْ مايو عقوبات على Blender.io، المتهم أيضًا بالتورط فِيْ غسيل أموال افتراضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فِيْ بيان إن “الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة شركات خلط العملات التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين ومن يساعدهم”.

تجمد عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية أي أصول فِيْ الولايات المتحدة لأفراد أو كيانات مستهدفة، وتحظر أي معاملات مع المواطنين الأمريكيين.