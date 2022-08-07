“التوقيع تم فِيْ فبراير” الدويش يدافع عَنّْ أبو جبل ويهاجم إدارة النصر

انتقد الصحفِيْ محمد الدويش، مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، للأزمة الأخيرة التي دخلها النادي مع محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب المصري.

وأعلن الحارس المصري، محمد أبو جبل، عبر بيان رسمي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد النصر فِيْ الفِيْفا، طالب خلالها بالحصول على قيمة العقد الذي يستمر حتى صيف 2025.

كَمْا ردت إدارة نادي النصر على أبو جبل ببيان رسمي أكدت فِيْه أن حارس المرمى قدم معلومات كاذبة لإدارة النادي التي تنهِيْ العقد مع حارس المرمى، وبمجرد التوقيع … انظر التفاصيل

– هجوم الدويش

وعلق الصحفِيْ محمد الدويش على بيان نادي النصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث كتب “إذا كان عقد اللاعب مع النصر ساري المفعول بتاريخ 8/1/2022 واللاعب. لا ينفذ العقد فِيْ هذا التاريخ بسبب ارتباطه بالزمالك، فِيْحق للنصر إنهاء عقده.

وأضاف “العقد تم فِيْ فبراير! تذكرت من كذب وهاجم ودخل بنوايا. كفى لنا الله وهُو خير وكيل!”