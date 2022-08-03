التين الشوكي.. “فاكهة الغلابة” تنعش سوق العمل فِيْ مصر

تنتشر مئات العربات الخشبية فِيْ شوارع مصر المليئة بـ “التين الشوكي”، وهِيْ فاكهة رخيصة الثمن، بالإضافة إلَّى فوائدها الصحية ومذاقها المميز.

فِيْ شهري يوليو وأغسطس من كل عام، يوفر محصول التين الشوكي آلاف فرص العمل للشباب المصري، من خلال جمع الفاكهة فِيْ المزارع، أو بيعها فِيْ شوارع مدن وقرى مصر.

لا تتطلب تجارة التين الشوكي أو “الفاكهة السائدة” سوى عربة خشبية ورأس مال صغير لشراء المنتج المتوفر بكثرة فِيْ المزارع المصرية.

يصل العامل اليومي فِيْ مزارع التين الشوكي إلَّى حوالي 150 جنيها فِيْ اليوم، بينما يصل دخل البائع فِيْ اليوم إلَّى أكثر من ذلك.

تشتهر مناطق كثيرة فِيْ مصر بزراعة التين الشوكي الذي يروى 5 مرات فقط فِيْ السنة ويفضل أن يكون فِيْ التربة الرملية كَمْا يزرع فِيْ التربة الطينية.

تنقطع مياه الري عَنّْ مزارع التين فِيْ 20 يونيو من كل عام، حتى يبدأ الحصاد فِيْ الأول من يوليو ولمدة شهرين.

تبدأ شجرة التين فِيْ إنتاج المحصول من السنة الأولى للزراعة ومع مرور الوقت يزداد المحصول وتصل الشجرة إلَّى ذروة الإنتاج بعد 6 سنوات من الزراعة. ينتج الفدان الواحد ما يقرب من ألف قفص من التين، ويحتوي القفص الواحد على حوالي 130 ثمرة تين، ويتراوح وزن القفص الواحد بين 14 و 15 كجم. .

يختلف سعر البيع فِيْ المزارع عَنّْ سعر البيع فِيْ الشوارع. عربات منتشرة فِيْ الشوارع تبيع فاكهة واحدة بسعر يتراوح بين 1.5 و 3 جنيهات مصرية، ويختلف السعر فِيْ بداية الموسم عَنّْ ذلك فِيْ ذروة الإنتاج، ويباع القفص فِيْ المزارع بقيمة تتراوح بين 30 و 40 جنيها.

والغريب أن جمع التين من قبل عمال المزارع لا يتم إلا خلال ساعتين فِيْ اليوم وهِيْ الفترة التي تلي صلاة الفجر وبعدها يستحيل على أحد دخول هذه المزارع.

تكون أشواك أشجار التين نائمة فِيْ الصباح، لكنها تنشط تدريجياً مع سطوع الشمس حتى تبدأ فِيْ الطيران بين الأشجار، مما يجعل التواجد داخل المزرعة شبه مستحيل.

لحماية أنفسهم من الأشواك، يرتدي العمال ملابس “بلاستيكية مقواة” على أجسادهم ووجوههم وأيديهم لحماية أنفسهم.