“الثالثة ثابتة”.. جستنيه يسخر من مفاوضات إدارة الاتحاد مع النصر

سخر الإعلامي عدنان جستينية من مفاوضات نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي مع نظيره فِيْ النصر لتعيين الثنائي عبد الله الخيبري وخالد الغنام.

أشارت صحيفة الرياضية فِيْ عددها الورقي، صباح اليوم الاثنين، إلَّى أن الاتحاد بعث برسالة رسمية إلَّى النصر، يطلب فِيْها خدمات عبد الله الخيبري وخالد الغنام، على سبيل الإعارة، حتى صيف 2023. .

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ولم يرد النصر بعد على خطاب النقابة، لكن يبدو أن الأخيرة تنوي فتح صفحة جديدة تضيف المزيد من الروح الرياضية إلَّى الشارع السعودي.

تعليق آخر من جوستين

وكتب جستينيا عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “يبدو أن إدارة الاتحاد لم تستفد من درسين سابقين، والدرس الثالث ثابت، بشرط نقل حجازي ومهند لصفوف النصر”. .

وأضاف “المؤمن لا يلدغ مرتين من نفس الحفرة”.

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