نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان على موقع وزارة التربية والتعليم 2022، يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت وزارة قبل ساعات عن إقتراب نتيجة الثانوية العامة وذلك مع انتهاء تدقيق كافة درجات الطلاب، حيث سيتم الإعلان مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق رقم جلوس الطالب.

نتيجة الثانوية العامة 2022 السودانية

وأعلنت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فِيْ السودان بمجرد الانتهاء من وضع الدرجات والتصحيح وة للامتحانات، وسيتم إصدارها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، ويمكن أن يتم قم بالخطوات التالية

الدخول فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم السودانية. الوصول إلى نتائج الطلاب. أدخل بيانات الطالب مثل الاسم ورقم المقعد وكلمة المرور. أكَمْل باقي الحقول وراجع البيانات. انقر فوق عرض النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة في السودان 2022

وفِيْ السياق ذاته، أعلن وزير التربية والتعليم السوداني مؤخرًا عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالسودان، وأن عملية تصحيح الامتحانات وتصحيحها لا تزال جارية، بحيث يستمر التصحيح فِيْ مساره بدقة من أجل تجنب الأخطاء وأن يحصل جميع الطلاب على حقوقهم فِيْ الملاحظات، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن النتيجة ستكون فِيْ مؤتمر رسمي وعبر الصفحات الرسمية للوزارة، مَتَّى كان ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد. 2022-2023، كَمْا سيتم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية، ليسهل على الطلاب وأولياء الأمور التحقق من النتائج إلكترونيًا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم السودانية أن سبب التأخير فِيْ إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 بالسودان هُو عمليات التصحيح التي ما زالت جارية وبحضور 1200 معلم يعملون بأقصى سرعة لإنجازها. وسبب التأخير هُو التحقق من الدقة فِيْ التصحيح وة وثائق الفحص لتلافِيْ الأخطاء فِيْ عمليات التصنيف والتأهِيْل.

أجلت وزارة التربية والتعليم السودانية نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي من المفترض الإعلان عنها في الثامن عشر من شهر سبتمبر وذلك لبعض الأسباب التي تتعلق بمشكلة تصحيح الاختبارات، كما وسيتم الإعلان عنها قريبا عن طريق موقع الوزارة الرسمي.