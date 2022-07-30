الثنائي الجديد يقود تشكيل الاتحاد أمام لوزيرن.. و”موقف حمد الله”

أعلن البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد، عَنّْ تشكيل فريق كرة القدم الأول “الرئيسي”، فِيْ المباراة الودية ضد السويسري لوسيرن، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع سانتو. إدارة فريق كرة القدم الأول، لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2024، مقابل 8 ملايين يورو.

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وإلَّى جانب سانتو، ضم العميد النجم المصري طارق حامد، قلب مدافع نادي الشباب أحمد الشراحيلي، وكذلك ظهِيْر أحد زكريا هُوساوي.

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* تشكيل المفصل الأساسي

وحضر تشكيل الاتحاد الرئيسي الثنائي الجديد طارق حامد وأحمد شراحيلي، وكذلك النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، رغم احتمال إيقافه.

وحمد الله مهدد بـ “الإيقاف”، فِيْ إطار فسخ عقده مع النصر، والانتقال إلَّى فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، فِيْ مركاتو الشتاء الماضي “يناير 2022”.

فِيْما يلي تشكيل اتحاد القاعدة ضد نادي لوسيرن السويسري

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ.

* خط الدفاع احمد شراحيلي – احمد حجازي – عمر هُوساوي.

خط الوسط حمدان الشمراني – برونو هنريكي – طارق حامد – مهند الشنقيطي.

المهاجمون رومارينهُو – عبد الرزاق حمدالله – إيغور كورنادو.