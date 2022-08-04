الجادريان: أوبك + وجهت ضربة قوية للغرب

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن اجتماع أوبك +، أمس الأربعاء، أسفر فقط عن توجيه ضربة قوية للغرب بسبب التصويت على زيادة طفيفة في الإنتاج لا تكفي أو لا تكفي بسبب الجوع.

وتابع التقرير إن نفط أوبك + وجه ضربة خطيرة لآمال الغرب في زيادة المعروض عندما صوّت على زيادة طفيفة في الإنتاج، وجاء ذلك حتى بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة الشهر الماضي، والتي كان من المفترض أن تشهد زيادة طفيفة في الإنتاج. صدى في هذا الاجتماع، بحسب صحيفة الجارديان.

ويشير التقرير إلى أن المجموعة قررت زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر، وهذا الرقم أقل بكثير من الزيادات السابقة، ويضيف العالم يطلب هذا العدد من البراميل في زمن قدره 86 ثانية، وعلى الفور. بعد الإعلان، ارتفعت أسعار النفط بنحو 2٪.

ومضت الصحيفة البريطانية لتقول إن هذا الرقم يمكن اعتباره إهانة، ومع ذلك، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير ترحب واشنطن بإعلان مجموعة أوبك + اليوم.

وقال إدوارد مويا المحلل في منصة التداول OANDA لوكالة فرانس برس “إدارة بايدن والغرب بشكل عام محبطون بالتأكيد ولن يكونوا سعداء. سيكون لهذا تأثير على أسعار النفط، والتي ستستمر في التأرجح حول 100 دولار.

تعليق روسيا على زيادة أوبك +

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن أوبك + اتخذت قرارًا حذرًا بسبب حالة عدم اليقين في السوق، مضيفًا أن المجموعة قد تتخذ نهجًا أكثر انتظارًا وترقبًا في الأشهر المقبلة.