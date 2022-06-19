الجامعات العراقية|| رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 والحدود الدنيا في القبول الموازي عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم  

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 حيث ترصد محركات البحث في هذه الساعات عمليات بحث متعددة لمعرفة نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام 2022 ، بعد الفترة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لتقديم رغبات القبول الموازي إلى جميع الطلاب ضمن النظام الموازي المقدم من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية والذي يسجل عدد كبير من الطلاب كل عام من أجل الالتحاق بالجامعات العراقية المتواجدة في المحافظات المختلفة والتي تضم العديد من الكليات ذات الاختصاصات المختلفة ، والوزارة العراقية حرص قسم التعليم على توضيح كل ما يتعلق بتقديم نتائج الطلاب للقبول الموازي وسنقوم الآن بمراجعة كيفية الاستفسار عن نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 برقم امتحان الطالب.

نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية ، أن متابعة نتائج طلاب القبول الموازي في جميع الجامعات العراقية المختلفة هذا العام 2022 قد اكتملت بالفعل ، بعد أن تم تحديد القبول بناءً على مجموعة الضوابط والشروط المطلوبة ، بالإضافة إلى معدلات القبول المعلنة من قبل الوزارة. ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان الرسمي لنتائج القبول الموازي للطلاب ، والتي يسهل استخراجها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط للاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية دليلاً يتضمن نسب قبول موازية في مختلف التخصصات في مختلف الكليات في جميع الجامعات العراقية ، وبناءً عليه يتم الاستفسار عن نتائج القبول من خلال الرابط الذي تم تفعيله من قبل الوزارة ، وذلك باتباع الخطوات التالية بشكل مباشر.

في الخطوة الأولى ، يدخل الطالب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.

وبعد ذلك يتم تحديد الخدمات المتاحة مباشرة عبر الإنترنت.

تم الاختيار للاستفسار عن نتيجة القبول الموازي في العراق.

اختيار محافظة الطالب بشكل صحيح ، ومن ثم إرفاق جميع البيانات الأساسية المطلوبة.

أدخل رقم اختبار الطالب بشكل صحيح في المساحة المتوفرة.

ثم اختر الأيقونة لاستخراج نتيجة القبول الموازي لتظهر مباشرة.

الحد الأدنى للكليات الطبية التعليم الموازي 2022

1_ طب بغداد: 99

2_ طب الكندي: 98.8

3_ الطب المستنصرية: 98.50

4_ طب النهرين 98.67

5_ طب البصرة: 99.5

6_ طب الزهراء 97.93

7_ طب الموصل: 98.33

8_ طب الكوفة: 98.33

9_ طب تكريت: 98.17

10_ طب القادسية: 98.33

11_ طب الانبار: 98.17

12_ الطب العراقي: 98.33

13_ طب بابل: 98.67

14_ طب حمورابي: 98.33

15_ طب ديالى: 98.50

16_ طب كربلاء: 98.35

17_ طب ذي قار: 98.67

18_ طب كركوك: 98.50

19_ طب واسط: 98.64

20_ طب ميسان: 98.17

21_ طب المثنى: 98.17

22_ طب الفلوجة 98.22

23_ طب نينوى: 98.00