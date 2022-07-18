الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تبدأ القبول الإلكتروني

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فتح باب القبول الإلكتروني للطلبة السعوديين والمقيمين بـ “المنح الداخلية” للعام الدراسي المقبل، ابتداءً من يوم الأحد 25 ذي الحجة، وتستمر حتى الأول من شهر محرم المقبل.

كليات الجامعة الإسلامية

وأوضحت الجامعة أن طلبات القبول تشمل 9 كليات في مساري التخصصي النظري والعلمي، ومنح الخريج درجة البكالوريوس، حيث يشمل مسار “التخصصات النظرية” كليات الشريعة والدعوة وأصول الدين والقرآن. والدراسات الإسلامية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية، وكلية اللغة العربية، وكلية الشريعة والدراسات القضائية، بينما يشمل مسار “التخصصات العلمية” كليات الهندسة وعلوم الحاسب ونظم المعلومات والعلوم.

طالبت الجامعة المتقدمين بة شروط ومعايير قبول “المنح الداخلية” من السعوديين والمقيمين وحساب النسبة المرجحة وتواريخ القبول وإجراءاته عبر موقع الجامعة الإلكتروني.