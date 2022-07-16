الجبير السعودية تبني الجسور مع دول العالم لا أمريكا وحدها

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير “نبني جسور مع كل دول العالم، ولا نرى إحداها حكرا على الأخرى، وسنواصل تعزيز علاقتنا مع الصين، وليس فقط الولايات المتحدة”. تنص على.” “، وفقًا لقناة CNBC.

جرت المحادثة في سياق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، ووُصفت العلاقات بين الجانبين بالحلفاء الاستراتيجيين لأكثر من نصف قرن.

كما أشاد بايدن بعلاقة واشنطن الطويلة مع المملكة وذهب إلى أبعد الحدود لشرح سبب أهميتها للمصالح الأمريكية، وهو ما كتبه في مقال رأي بواشنطن بوست يتضمن الاستقرار والأمن الإقليميين، ومكافحة الإرهاب، وتشكيل جبهة موحدة التعامل مع إيران ومد الهدنة في اليمن واستقرار سوق النفط.

وأضاف الجبير في مقابلة مع هادلي جامبل على قناة سي إن بي سي “سياسة المملكة العربية السعودية تقوم على التوازن والتوازن.

العلاقات بين السعودية والصين

وأضاف “الصين هي أكبر شريك تجاري لنا، فهي سوق طاقة كبير وسوق كبير في المستقبل، وهي أيضًا مستثمر كبير في المملكة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فهي بالطبع شريكنا الأول عندما يتعلق الأمر بالتنسيق الأمني ​​والسياسي، وكذلك الاستثمار والتجارة بين البلدين.

واعتبرت تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية ردا على ما قاله بايدن أمس، في كلمته الصحفية بعد انتهاء الاجتماع الموسع في قصر السلام بجدة، حيث قال إن الولايات المتحدة لن تترك فراغًا. في الشرق الأوسط بالنسبة للصين، بينما تعد بكين واحدة من أكبر شركاء الاستثمار للمملكة وأحد المشترين الرئيسيين لنفطها.

للسعودية والولايات المتحدة مصلحة

ومضى الوزير يقول إن حجم وعمق العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة يعني أن كلا الجانبين لهما مصلحة واضحة في الحفاظ على العلاقة القائمة منذ 80 عامًا، ونتطلع إلى ذلك. بناء آخر. 80 سنة

وتابع مع الولايات المتحدة نشارك التاريخ ونشارك القضايا والتحديات المعاصرة في منطقتنا سواء كانت إيران أو اليمن أو الاستقرار الساحلي في ليبيا وأفغانستان ودعم العراق وسوريا ولبنان وعملية السلام والقرن الأفريقي. مضيفةً إفريقيا علاقتنا مع الولايات المتحدة في التعامل مع هذه القضايا حاسمة لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين، لذا فإن العلاقة قوية جدًا ومتينة.

السيطرة على سوق النفط.

وبشأن الملف النفطي قال المسؤول السعودي إن المملكة ملتزمة بتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية منذ سنوات عديدة. أما الحديث عن زيادة الإنتاج أو خفضه، فيعتمد على السوق العالمي ونقص أو زيادة العرض، ويتم ذلك أيضًا من خلال المحادثات مع أوبك +.