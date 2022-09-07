الجدعان السعودية أنفقت 700 مليار ريال لتوفِيْر فرص للاستثمار والعمل

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن النمو سيصل إلَّى 7.6٪ بنهاية عام 2022.

وأضاف الجدعان فِيْ كلمة ألقاها خلال مؤتمر يوروموني بالرياض اليوم أن المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفِيْر فرص للاستثمار والعمل، فِيْما ارتفعت نسبة المواطنين الذين يمتلكون مساكن إلَّى 60٪.

وأشار الجدعان إلَّى أن معدل نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بلغ 5.4٪ خلال الربع الثاني.

وذكر أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته مرتين للاقتصاد السعودي فِيْ عام 2022، لتكون المملكة العربية السعودية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين التي رفعت توقعات النمو لها مرتين.