الجدعان السعودية تمر بتحول اقتصادي يفتح آفاقاً جديدة فِيْ قطاعات متعددة

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تمر بتحول اقتصادي تاريخي يفتح آفاقًا استثمارية وآفاقًا جديدة فِيْ قطاعات متعددة.

وأضاف الجدعان، فِيْ كلمة ألقاها خلال الافتتاح، أن رؤية المملكة تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين السعوديين والإيطاليين.

وقال الجدعان فِيْ تغريدة على حسابه على تويتر اختتمنا اليوم الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية المشتركة ومنتدى الاستثمار المصاحب لأعمالها بنتائج مثمرة ستسهم فِيْ تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. “

وقال الجدعان “شددت خلال الاجتماعات على حرص المملكة على أن تكون من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا، وسنمضي قدما لتحقيق ذلك من خلال العمل المشترك”.