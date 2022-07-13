الجدل التحكيمي مستمر.. جماهير الأهلي عن هدف الزمالك ” اشمعنى أيمن أشرف”

حالة من الجدل انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل جماهير الأهلي، بسبب هدف نادي الزمالك في مباراة المقاولون العرب.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاولين العرب

واجه فريق الزمالك الأول لكرة القدم، الثلاثاء، نظيره العرب، في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

تمكن الفارس الأبيض من تحقيق انتصار على المقاولين العرب بهدف واحد فقط.

حسام عبد المجيد سجل هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 37 من الشوط الأول بضربة رأس قوية.

هدف الزمالك في شباك المقاولين أغضب جماهير الأهلي

وأثارت جماهير الأهلي غضبهم على فيديو حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب وهو عمرو الشناوي نجل خبير التحكيم “أحمد الشناوي”.

سبب غضب جماهير الأهلي

يشبه هدف حسام عبد المجيد في شباك المقاولون العرب هدف أيمن أشرف في مرمى البنك الأهلي الموسم الماضي في الدوري.

في ذلك الوقت، كان الحكم محمد سلامة يدير مباراة الأهلي والبنك في الجولة الأولى الموسم الماضي، وكان عمرو الشناوي هو حكم الفيديو.

وألغى الحكم الهدف الذي سجله أيمن أشرف في الدقيقة 64، بعد عودته للفأرة، بسبب خطأ من لاعب الأهلي.

وأقيمت المباراة في يناير 2022 وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع إيقاف الحكمين من مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم.

وتظهر الصورة هدف أيمن أشرف الملحي وهدف حسام عبد المجيد المحتسب.

جدول الدوري بعد الرباعي الأهلي في المستقبل

ورفع الأهلي رصيده إلى 48، بعد فوزه 4-0 على المستقبل، وظل في المركز الثالث.

وظل الزمالك في صدارة جدول الدوري المصري برصيد 54 نقطة يليه بيراميدز برصيد 50 نقطة في المركز الثاني.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة ضد بيراميدز في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.