الجدول الزمني للقبول الموحد للطلاب 1444 ، دائماً ما يتم القيام بالبحث من اولياء الامور والطلبة حول التعرف على الجدول الزمني للقبول الموحد للطلاب 1444 ، وذلك عبر برقم الهوية أو السجل المدني ، وجاء ذلك نتيجة القيام بتحديد لموعد إعلان الجدول الزمني للقبول الموحد للطلاب 1444 والطالبات في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف علىالجدول الزمني للقبول الموحد للطلاب 1444 ، تابعوا معنا .

جدول قبول الطالب

بعد انعقاد المؤتمر الثاني للجنة القبول الموحد للطلاب والطالبات بالرياض، تم الإعلان عن افتتاح البوابة الإلكترونية لخريجي الثانوية العامة.

الحدث اليوم الموافق للهجري الموافق الميلادي فتح بوابة القبول لجميع التخصصات جمعة 23 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م بوابة القبول مغلقة لجميع التخصصات الأربعاء (12 ظهرا) 28 ذو الحجة 1443 هـ 27 يوليو 2022 م إعلان المشهين للجامعات والكليات بالرياض يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ 28 يوليو 2022 م بداية موعد المقابلة الشخصية في الجامعات والكليات التي تطلبها الأحد 2 من محرم 1444 هـ 31 يوليو 2022 م آخر موعد للمقابلة الشخصية في الجامعات الاثنين 3 محرم 1444 هـ 1 أغسطس 2022 م إعلان النتائج + تأكيد قبول الدفعة الأولى بالقبول الإلكتروني الاثنين 3 محرم 1444 هـ 1 أغسطس 2022 م آخر موعد لتأكيد قبول المرشحين في الدفعة الأولى (وسيتم إلغاء أولئك الذين لم يتم تأكيدهم) يوم الخميس (12 ظهرا) 6 محرم 1444 هـ 4 أغسطس 2022 م إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفحص الأخير عبر بوابة القبول يوم الخميس 6 محرم 1444 هـ 4 أغسطس 2022 م آخر موعد لتأكيد القبول للمرشحين عن الدفعة الأخيرة (وسيتم إلغاء أولئك الذين لم يتم تأكيدهم) الأحد 9 محرم 1444 هـ 7 أغسطس 2022 م أول أيام العام الدراسي الجديد 1444 هـ الأحد 1 صفر 1444 هـ 28 أغسطس 2022 م

جدول القبول الموحد للطالبات

أما بالنسبة للطالبات فهناك فرق بين مواعيدهن والجدول الزمني للقبول الموحد للطالبات. جدول الطالبات على النحو التالي

الحدث اليوم الموافق للهجري الموافق الميلادي فتح بوابة القبول لجميع التخصصات السبت 24 ذو الحجة 1443 هـ 23 يوليو 2022 م بوابة القبول مغلقة لجميع التخصصات يوم الخميس (12 ظهرا) 29 ذو الحجة 1443 هـ 28 يوليو 2022 م إعلان عن المرشحين للجامعات والكليات بالرياض يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ 28 يوليو 2022 م بداية موعد المقابلة الشخصية في الجامعات والكليات التي تطلبها الأحد 2 من محرم 1444 هـ 31 يوليو 2022 م آخر موعد للمقابلة الشخصية في الجامعات يوم الثلاثاء 4 محرم 1444 هـ 2 أغسطس 2022 م إعلان النتائج + تأكيد قبول الدفعة الأولى بالقبول الإلكتروني يوم الخميس 6 محرم 1444 هـ 4 أغسطس 2022 م آخر موعد لتأكيد قبول المرشحين في الدفعة الأولى (وسيتم إلغاء أولئك الذين لم يتم تأكيدهم) الأحد (12 ظهرا) 9 محرم 1444 هـ 7 أغسطس 2022 م آخر موعد لتأكيد القبول للمرشحين عن الدفعة الأخيرة (وسيتم إلغاء أولئك الذين لم يتم تأكيدهم) الأحد 9 محرم 1444 هـ 7 أغسطس 2022 م أول أيام العام الدراسي الجديد 1444 هـ الأحد 1 صفر 1444 هـ 28 أغسطس 2022 م

جدول القبول الموحد للطلاب pdf

جدول مواعيد القبول والتسجيل وتسلسل الإجراءات التي تلي المقابلات الشخصية والامتحانات أمر مهم لكل خريج مدرسة ثانوية ؛ هذا هو السبب في أن هذه الطاولة يجب أن تبقى ؛ للالتزام بالمواعيد النهائية وعدم تفويتها، يمكن تنزيل الجدول الزمني للقبول الموحد بتنسيق pdf عبر الرابط “”.

القبول الموحد على تويتر للطلاب 1444

يمكن الدخول على حساب تويتر الرسمي لعمادة القبول والتسجيل في البوابة الإلكترونية الموحدة لطلبة الرياض من خلال الرابط “”، وذلك للاطلاع على أهم المنشورات المتعلقة بالقبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد في أقرب وقت. أعلن عنه.

رابط البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول والتسجيل للطلاب والطالبات

فرصة الالتحاق بجامعة أو كلية مرموقة في مدينة الرياض ليست حلما بعيد المنال إذا استوفى الطالب شروط القبول العامة والخاصة للجامعات لعام 1444، وهذا موجود من خلال دليل القبول لكل جامعة على حدة. الوصول إليها “” للطلاب، و “” للطالبات.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الجدول الزمني للقبول الموحد للطلاب 1444 ، و رابط البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول والتسجيل للطلاب والطالبات ، و القبول الموحد على تويتر للطلاب 1444 ، و جدول القبول الموحد للطالبات .