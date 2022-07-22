الجدول الزمني وشروط القبول الموحد للطلاب والطالبات بالرياض

بدأ، اليوم الجمعة، تقديم طلب القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض للعام المقبل 1444 هـ.

تفاصيل القبول الموحدة عبر الإنترنت للطلاب

تضم بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود، الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبد العزيز، شقراء والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض.

من المقرر إغلاق بوابة قبول الطلاب يوم الأربعاء المقبل 27 يوليو الساعة 12 ظهرًا.

من المقرر افتتاح بوابة القبول الإلكترونية الموحدة للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، غدا السبت وحتى الخميس المقبل الساعة 12 ظهرا.

تضم بوابة القبول الموحد لطالبات منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود والملك سعود والأميرة نورة وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز الإسلامية للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

حثت لجنة مراقبة القبول الإلكتروني الموحد الطلاب على معرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والمهن المتاحة من خلال بوابتي القبول الموحدتين القبول الموحد للطلاب.والباب قبول الطالبات في الرياض.

شروط التطبيق