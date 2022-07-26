“الجديد” .. تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي … على النايل سات والعرب سات

تردد قنوات الدوري السعوديوهِيْ قناة رياضية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تحظى باهتمام كبير من عشاق ومشجعي الدوري السعودي المعروف بكأس الأمير محمد بن سلمان. لذلك يحظى العالم بشعبية كبيرة ولديه جمهُور أكبر.

قناة الرياضة السَعُودِيْة

تعد القناة الرياضية المعروفة باسم KSA SPORTS من أشهر وأهم القنوات التي تبث مباريات المنتخب السعودي وكذلك الأحداث الرياضية ومباريات أندية كرة القدم السَعُودِيْة، وقد استفادت بالكامل من الأفكار المقدمة وهذه البرامج التلفزيونية. . تم تأسيسها وتشغيلها فِيْ 16 رجب 1423 هـ فِيْ 24 سبتمبر 2002. وقد عرضت القناة العديد من الأحداث الرياضية ومباريات دوري النقاد السعوديين حتى يومنا هذا.

تردد قنوات الدوري السعودي

تبث القنوات الرياضية السَعُودِيْة محتواها على ثلاثة أقمار صناعية “نايل سات وعربسات وياسات”، بالإضافة إلى كل قمر صناعي على ترددين أولاً فِيْ العديد من الألعاب والرياضات المختلفة لجذب المشاهدين والمساعدة فِيْ تقديم عروض ثقافِيْة على أعلى مستوى ممكن. الجودة دون مقاطعة الإرسال. ترددات قناة SSC السَعُودِيْة للأقمار الصناعية الثلاثة موضحة أعلاه.

تردد القنوات الرياضية السَعُودِيْة على النايل سات

تحتوي القناة الرياضية SSC Saudi Arabia على ترددات متعددة على القمر الصناعي نايل سات لضمان أفضل جودة ممكنة للصورة دون انقطاع وتتخصص فِيْ بث المباريات الكبرى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. فِيْما يلي ترددات القنوات الرياضية السَعُودِيْة على النايل سات

تكرار 12284

12284 الترميز 27500

27500 الاستقطاب عمودي- V

عمودي- V معدل التصحيح 5/6

تردد قنوات الدوري السعودي على عرب سات

تردد قنوات الدوري السعودي عن العرب على النحو التالي –

تكرار 12418

12418 الترميز 27500

27500 الاستقطاب أفقي

أفقي معدل التصحيح 3/4

تردد قنوات الدوري السعودي 2022

تلتزم القناة السَعُودِيْة الرياضية بتطوير قطاع خاص من القنوات التي تبث مباريات الدوري السعودي وتوفر ترددات جديدة لمختلف الأقمار الصناعية لضمان عدم انقطاع جودة الصورة وجودتها. تم الإعلان عن هذه القنوات الجديدة رسميًا فِيْ 21 يوليو 2022 وتم تثبيتها فِيْ 5 أبريل 2022، لكنها نجحت بعد بعض الاختبارات. فِيْما يلي ترددات قناة SSC الجديدة، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة موجة من الجدل حول القنوات التي ستبث الدوري السعودي فِيْ الموسم الجديد، حتى تم حذفها بالإعلان الرسمي عن إطلاق قناة جديدة. مجموعة. من القنوات المخصصة لهذا الغرض.

الدوري السعودي للمحترفِيْن

تم تشفِيْر الدوري السعودي للمحترفِيْن عندما تم بثه حصريًا على مجموعة قنوات MBC PRO منذ سنوات عديدة، ولكن بعد أن حصلت القناة الرياضية السَعُودِيْة على حقوقها، تم استخدامها من قبل الجميع داخل وخارج الملك، والآن أصبح ذلك ممكنًا، بينما يخشى مشجعو كرة القدم السَعُودِيْة فِيْ لوس أنجلوس من تشفِيْر بطولة المملكة الموسم المقبل، وسيكونون عندما يقترب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من بداية موسم جديد ثم تبدأ جميع بطولات المملكة العربية السَعُودِيْة.

ضبط تردد قنوات الدوري السعودي

هناك طريقة واحدة فقط لمشاهدة قنوات SSC عبر ترددات الأنصاري او اون لاين ومن المقرر استخدام منصة شاهد للمجموعة الشريكة MBC المجموعة الرياضية السَعُودِيْة ويمكنك مشاهدة القناة مجانا على المنصة دون حضور بطولة سعودية تستخدم تقنية SD فقط ولكن اذا اردت ذلك شاهد البطولات الأخرى التي ستشاهدها المجموعة الجديدة على الهُواء أو بتقنية HD، يجب الاشتراك فِيْ إحدى الحزمتين المخصصتين لهذا الغرض.

بطولة الدوري السعودي

بالإضافة إلى نقل قناة SSC حصريًا إلى دوري المحترفِيْن السعودي وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، فهناك بطولات أخرى لا يمكن متابعتها إلا من خلال مجموعات جديدة، وحصلت الشركة السَعُودِيْة الرياضية على الحق الحصري لبث مسابقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. قبل بضعة أشهر، يشير هذا إلى أن قائمة البطولة التي يتم بثها على SSC سيتم تعزيزها لعام 2023 من خلال دوري أبطال آسيا وكأس الأندية وكأس أمم آسيا، وتلك التي تحدثنا عنها سابقًا. تردد قناة الزمالك .