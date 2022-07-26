“الجديد” .. تردد قناة المجد … على النايل سات والعرب سات

تردد قناة المجد 2022 على النايل سات من أشهر البرامج الدينية التي تبث ترددات تتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي يواجهها المسلمون، والعديد من البرامج القانونية التي تتناول كل شيء، وأنا مهتم باستضافتها، وقضايا دينية قد تخطر على بال المسلمين. ومن خلال مقال اليوم يلقي الضوء على تردد قناة المجد الفضائية. فِيْ عام 1443 الجديد على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة المجد

قناة المجد العامة من أولى القنوات الفضائية لمسلسل المجد للأقمار الصناعية. تأسست القناة عام 2003 ومقرها الرسمي فِيْ مدينة الإنتاج الإعلامي فِيْ القاهرة. من أبرز مميزات القناة، والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حول العالم وقادرة على لفت الانتباه إلى ما تقدمه من خلال محتوى إعلامي يناقش القضايا التي تواجه الأسر فِيْ الوطن العربي، كَمْا أنها عرض مكتبة ضخمة من أشهر وأندر القراءات فِيْ المجتمع الإسلامي.

قناة المجد وهِيْ إحدى القنوات الفضائية التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون السَعُودِيْة. قناة المجد يديرها الشيخ الحسن بن عبد الرحمن الحسين، ولها أعلى الدرجات من خلال تلاوة القرآن الكريم فِيْ الهِيْكل الصحيح بشكل واضح ومفصل.

تردد قناة المجد على النايل سات

يمكنك ضبط إشارة البث التلفزيوني المباشر على قناة المجد العامة للاستماع لتلاوة القرآن الكريم من خلال القمر الصناعي نايل سات، الترددات هِيْ

تكرار 23476

23476 الترميز 27500

27500 الاستقطاب أفقي

أفقي معدل تصحيح الخطأ ¾

تردد قناة المجد علي عرب سات

تردد قناة المجد على العرب كالتالي –

تكرار 11173

11173 الترميز 27500

27500 الاستقطاب أفقي

أفقي معدل تصحيح الخطأ

قناة المجد القراء 1443

تقدم قناة المجد العامة التلاوة للقرآن الكريم لأشهر قراء القرآن الكريم فِيْ العالم العربي، وهذا يساعد على حفظ القرآن الكريم وترتيبه بشكل صحيح. من بين هؤلاء المتحدثين أو القراء

محمد صديق المنشاوي.

محمود علي البنا.

سعود الشريم.

عبدالرحمن السديس.

علي بن عبد الرحمن.

ماهر المعيقلي.

سعد الغامدي

عبدالله خياط.

عبدالله مطرود.

محمد رفعت.

عبد الباسط عبد الصمد.

مشاري بن راشد العفاسي.

مصطفى الغربي.

طارق ابراهِيْم.

صلاح هاشم.

أبو بكر الشطري.

عبد القادر حنيف.

أبو العينين شيشة.

احمد ابو زيد.

عبد الخالق علي.

عيسى العجمي.

احمد نعناع.

احمد المصراوي.

عبد الرزاق الدليمي.

الشيخ محمود الحصري.

عبد الرشيد صوفِيْ.

معدلات الاباتي.

محمد ايوب.

قناة المجد 1443 برنامج

قبل أن نتحدث عنه تردد قنوات الدوري السعوديوهنا فِيْ هذا المقال نوضح كيف أنتجت المديرية العامة لقناة المجد العديد من البرامج الدينية المخصصة لجميع المشاكل الاجتماعية التي تواجهها الأسر فِيْ المجتمع العربي، وفِيْما يلي يبرز أشهر برامج القناة التالية –

الفتاة بعين واحدة.

فِيْ الدائرة

الجزء الخلفِيْ من المنزل.

وقت التحدث.

كلمة مضيئة.

صحافة الرأي.

منتدى الأدب.

حصاد هذا الأسبوع.

الجواب الصحيح.

القطط القريبة.

موضوع الغلاف.

فخر ومجد غزة.

مساحة المتفرج.

طرق لمتابعة قناة المجد العامة

فِيْما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعًا لمتابعة قنوات المجد العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكنك الوصول إلى قناة يوتيوب الرسمية.

يمكنك الوصول إلى الصفحة الرسمية لقناة Facebook.

تابع القناة على تويتر.

انتقل إلى الصفحة الرسمية للقناة على Instagram.

ضبط تردد قناة المجد على النايل سات

يمكنك ضبط تردد قناة المجد على النايل سات من خلال ترددات الأنصاري بناءا على الاتى