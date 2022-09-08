يسمى الجزء من ال dna المحمول على الكروموسوم المسؤول عن تصنيع بروتين بالجين، يهتم علم الوراثة بالجينات حيث يعتبر الجين العنصر الأساسي الذي يدرس علم الوزارة والانتقال بين الأجيال، والذي يحتوي على الكروموسومات وهي مسؤولة عن تصنيع الجين، كما وتواجد وتتواجد بشكل رئيس على DNA المحمول على الكروموسوم والمسؤول عن تصنيع بروتين بالجبن.

يسمى الجزء من dna المحمول على الكروموسوم

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وقد نظمه بدقة عالية جدا، مما جعل الكثير من العلماء بدراسة هذا العليم وهو علم البيولوجيا للتعرف على صفات ومكونات الإنسان، حيث يتكون من صفات وراثية والتي تهتم بتصنيف الوزارة بين الأباء والأبناء، والذي يربط بينهم الجينات، وتعد العنصر الأساسي لعلم الوزارة، والتي تتواجد من DNA وفي حالات نادرة تكون موجودةً على الـ RNA، كما وأن dna المحمول على الكروموسوم والمسؤول عن تصنيع بروتين.

يسمى الجزء من ال dna المحمول على الكروموسوم والمسؤول عن تصنيع بروتين بالجين

الجواب: الإجابة صحيحة

ما هو علم الوراثة

يعد علم الوزارة من أهم العلوم التي يهتم بشكل كبير في دراسة الموروثات، و انتقال الجينات من الآباء الى الأبناء عن طريق البصمة الوراثية، كما وانه يدرس ايضا الطفرات الوراثية، وكيفية حدوثها، ويعتمد علم الوزارة بشكل كبير على تواجد DNA ، كما وتم اكتشاف علم الوزارة من قبل العالم غريغور مندل، وقد خصص بأن الجزء من ال dna المحمول على الكروموسوم والمسؤول عن تصنيع بروتين بالجبن.

المسؤول عن تصنيع بروتين بالجين

يعد علم الوراثة أحد أبرز فروع الأحياء والتي تركز بشكل كبير على الجينات وعلم الوراثة، كما ويعد المسؤول ن تصنيع بروتين بالجين، dna المحمول على الكروموسوم، ربط حمض أميني معين بكل الحمض النووي الريبوزي.

يعد علم الوزارة من أهم العلوم التي تخص الكائن الحي والتي تهتم بشكل كبير في الجينات، كما ويسمى الجزء من ال dna المحمول على الكروموسوم المسؤول عن تصنيع بروتين بالجبن.