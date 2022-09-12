الجزائري رشيد بوديوة يكشف سر زواجه من امرأتين بليلة واحدة، كشف الجزائري رشيد بوديوة سراً حول زواجه من امرأتين إمارتين في ليلة واحدة وذلك في أول ظهور له، وقد أثار الجدل من خلال عقد قرانه على زوجتين في يوم واحد وقد تداولت الصحف المحلية في الجزائر حول أول ظهور لرشيد بوديوة المعروف بعريس سكيكدة، وعرف رشيد بوديوة بأنه رجل أعمال من الجزائر فأقدم على الزواج من امرأتين في نفس اليوم.

رشيد بوديوة عريس سكيكدة

نقلت عده صفحات على موقع الفيسبوك تسريحات العريس المعروف برشيد بوديوة حول زواجه بامرأتين في يوم واحد، وقال رشيد بدا دواء في أول تصريحات له حول زواج بمرأتين في يوم واحد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشكر والحمد لله العزيز الكريم الذي وفقني للزواج و إكمال نصف ديني كما أشكر العائلةو جميع من تقاسم معي فرحة زواجي ودعى لنا بالخير، لم أكن أعلم ان زواجي سيحدث هذه الضجة الكبيرة

وقد صرح رشيد بوديوة بخصوص الشهرة التي انتشرت حول زواجه قائلا:

“لم أكن أعلم أن زواجي سيحدث هذه الضجة الكبيرة”.

وأضاف بوديوة :

الحمد لله لأني قصدت الحلال وزواجي كان أمام الله وعباده.. ولم أنوي قطّ نية الشهرة أو الإســاءة للنساء أو أي طرف”.

حقيقة زواج الجزائري رشيد بوديوة بزوجتين

العريس رشيد الجزائري التي تزوج بزوجتين في نفس اليوم حيث قالت بعد الإشاعات المتداولة بعدم رضا كل الزوجين بعقد قرانهم في نفس اليوم فقال العريس رشيد بان الرضا هو أساس هذا الزواج، وحصل على ردة فعل عالية وكم هائل من التعليقات وقال رشيد بويديوه بانت التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي والكلام بأنني شخص غني ولهذا تم قبول زوجتين بالزواج به هذا غير صحيح لأني لا أملك سكنا خاصا بي أو عقار.

ماذا قال العريس رشيد حول زواجه بامرأتين

علق العريس الجزائري رشيد بودية حول تعليقات السلبية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قبول الزوجتين به لأنه يمتلك المال في هذا غير صحيح أنه لا يملك سكن خاص وعقار وقدم رشيد الشكر للجميع في التعليقات المساندة وقال ربي يهدي الجميع مرضى القلوب فالحلال أصبح عجيبا والحرام أصبح عاديا والله أعلم بما في القلوب أني قصدت الحلال والرزق في الزواج.

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول زواج رشيد بوديوة حيث علق زكي لميس عبر حسابه الفيسبوك ربي معك سي رشيد والشعب والجزائر مالهم دخل في حياتك الله يجيب الخير.