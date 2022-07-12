الجزائر أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا تتراجع.. ما علاقة المغرب

تاريخيا، كانت الجزائر أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا، قبل أن تترك مركزها الأول للولايات المتحدة، وتتراجع مرة أخرى خلف روسيا.

تعود أسباب التراجع الملحوظ للجزائر كَمْورد رئيسي وأساسي للغاز الطبيعي لإسبانيا إلَّى تدهُور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفِيْة نزاع الصحراء الغربية مع المغرب، فضلاً عَنّْ العملية العكسية لـ خط الأنابيب المغربي الأوروبي وإعادة مدريد تصدير الغاز الجزائري إلَّى الرباط، وما تلاه من تراجع فِيْ التعاون الاقتصادي بين البلدين.

حلت روسيا محل الجزائر، لتصبح ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا فِيْ يونيو الماضي، بعد تراجع التدفقات من الجزائر، وسط استمرار التوتر الدبلوماسي مع مدريد.

وصلت الواردات من روسيا إلَّى 8752 جيجاوات ساعة فِيْ يونيو، أي أكثر من الضعف مقارنة بشهر مايو، وما يعادل 24 فِيْ المائة من إجمالي الطلب الإسباني، وفقًا لشركة EnaGas، شركة نقل الغاز الطبيعي الإسبانية الرائدة.

وانخفضت التدفقات من الجزائر إلَّى 7،763 جيجاوات ساعة مقارنة بـ 9094 جيجاوات ساعة فِيْ مايو، وهُو ما يمثل حوالي نصف الكَمْيات المسجلة فِيْ يونيو 2022، وتمثل 22٪ من الطلب.

تظل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا، بحصة تبلغ 30٪.

أسباب تراجع تدفق الغاز من الجزائر إلَّى إسبانيا

ويأتي تراجع تدفقات الغاز من الجزائر، التي كانت تاريخياً أكبر مورد لإسبانيا، فِيْ أعقاب مواجهة دبلوماسية بين البلدين بعد قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعم المغرب فِيْ الخلاف على الصحراء الغربية، بحسب الشرق- جريدة الوسط.

التشغيل العكسي لخط الأنابيب بين المغرب وأوروبا

بدأ الغاز فِيْ التدفق الشهر الماضي من إسبانيا باتجاه المغرب عبر خط الأنابيب المغربي الأوروبي، وهُو الخط الذي عادة ما ينقل الوقود فِيْ الاتجاه المعاكس بعد أن توقفت الجزائر عَنّْ ضخه العام الماضي.

وتؤكد الجزائر أن الغاز الذي ترسله إلَّى إسبانيا عبر خط أنابيب آخر لا يمكن إعادة تصديره إلَّى المغرب.

تواصل إسبانيا الاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال، والذي مثل فِيْ يونيو حوالي 77٪ من وارداتها من الغاز، بزيادة قدرها 29٪ عَنّْ نفس الشهر فِيْ عام 2022.

اكتشافات النفط والغاز فِيْ الجزائر

أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أن الجزائر تلعب دورا فعالا كَمْورد موثوق من خلال إطلاق مشاريع هِيْكلية كبرى ذات أهمية إقليمية، مثل أنابيب الغاز “ترانسميد” و “ميدغاز” التي تربط الجزائر بأوروبا بقدرة تصديرية. أكثر من 40 مليار متر مكعب سنويا.

وأوضح أن بلاده تمتلك 4 خطوط تسييل للغاز الطبيعي بطاقة إجمالية تقارب 56 مليون متر مكعب سنويا، وخطين لفصل غاز البترول المسال، بالإضافة إلَّى أسطول مهم من ناقلات الغاز المسال والنفط الخام والمواد البترولية.

كشف وزير الطاقة والمعادن الجزائري، أن صادرات بلاده من النفط والغاز بلغت نحو 97 مليون طن من المكافئ النفطي نهاية عام 2022، بقيمة 35.4 مليار دولار، موضحا أن المتوسط ​​السنوي لصادرات المنتجات الهِيْدروكربونية يقدر بـ 91. مليون طن من المكافئ النفطي منذ عام 1971.

صادرات الغاز الجزائري

وقال عرقاب “الجزائر لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، لذلك يسعى قطاع الطاقة والتعدين إلَّى تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة الاحتياطيات، وخاصة الغاز، من أجل زيادة الإنتاج من خلال تكثيف جهُود البحث والاستكشاف بالشراكة مع الشركات الأجنبية، وتحسين أداء التنقيب عَنّْ مكامن الهِيْدروكربونات واستغلالها باستخدام أحدث التقنيات “.

وفِيْ حديثه عَنّْ اكتشافات النفط والغاز فِيْ الجزائر، توقع وزير الطاقة والمناجم أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي بنسبة 4٪ بحلول عام 2026، خلال حواره مع نشرة “أوابك” الشهرية.

وأشار إلَّى أن صادرات الغاز الجزائري ارتفعت بنسبة 71٪ خلال 2022 مقارنة بالعام السابق لتسجل 12 مليار دولار، مؤكدا أن تحقيق هذه النتائج يشكل تحديا كبيرا فِيْ ظل الزيادة المستمرة فِيْ الطلب المحلي على الطاقة.

غاز مسال

وأوضح عرقاب أن سوق الغاز الطبيعي المسال شهد ارتفاعا حادا فِيْ الأسعار خلال الأعوام 2022-2022، رغم توسع القدرات العالمية لإنتاج الغاز المسال فِيْ السنوات الأخيرة، خاصة فِيْ الولايات المتحدة، الأمر الذي ساهم فِيْ خفض أسعار الغاز عالميا. سوق.

وقال إن تراكَمْ عوامل كثيرة مثل أزمة الطاقة فِيْ أوروبا، لا سيما ضعف مستويات التخزين، ومحدودية إيصال الغاز الروسي عبر خط الأنابيب إلَّى أوروبا، وظهُور البرازيل كَمْستورد جديد للغاز الطبيعي المسال، أدى إلَّى زيادة المنافسة عليها فِيْ المنطقة الآسيوية، وهِيْ المنطقة الأكثر استيرادًا لها. أدى هذا إلَّى توتر فِيْ السوق وتسبب فِيْ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال فِيْ عام 2022.

وشدد عرقاب على أن الجزائر هِيْ أحد موردي الغاز الرئيسيين فِيْ السوق الأوروبية – 11٪ من واردات أوروبا من الغاز – منذ عدة عقود حرصت خلالها سوناطراك على احترام التزاماتها التعاقدية، الأمر الذي مكنها من كسب ثقة شركائها الأوروبيين.

اكتشافات النفط فِيْ الجزائر

وأضاف أنه بالتوازي مع زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، شهدت صادرات الغاز الجزائري خلال عام 2022 زيادة بنسبة 40٪ (54٪ للغاز الطبيعي، و 13٪ للغاز الطبيعي المسال) لتصل إلَّى قرابة 56 مليار متر مكعب.

وأشار إلَّى أن الجزائر تعمل على الوصول إلَّى أسواق أخرى لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، نظرا لإمكانياتها.

وأوضح أنه على الرغم من صعوبة المنافسة فِيْ هذه الأسواق التي تنشط فِيْها كبرى الشركات العالمية والتي تتمتع بقدرات تصديرية كبيرة، تمكنت سوناطراك خلال الأشهر الماضية من تصدير كَمْيات من الغاز المسال فِيْ السوق الفورية مستفِيْدة من ارتفاع أسعاره. كانت المستويات أعلى بثلاث أو خمس مرات من الأسعار التعاقدية.

توقع عرقاب ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال إلَّى نحو 22 مليون متر مكعب فِيْ عام 2022.

إنتاج الهِيْدروجين

وأكد وزير الطاقة والمناجم، أن بلاده أدرجت فِيْ خطتها للانتعاش الاقتصادي التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة كَمْحور أساسي، وجعلها أولوية، بهدف النمو الأخضر من خلال استخدام تقنيات الطاقة المبتكرة والرقمية.

وأوضح أن تطوير الهِيْدروجين يدخل ضمن الأهداف المهمة جدا للحكومة الجزائرية، قائلا “لهذا الغرض يتم إعداد استراتيجية وطنية، فضلا عَنّْ خارطة طريق لتطوير هذا النوع من الطاقة، خاصة وأن الجزائر لديها قدرات كبيرة. القدرات فِيْ هذا المجال التي ستتيح لنا أن نكون من بين الدول التي سيكون لها تخصص كبير ودور فِيْ إنتاج وتسويق الهِيْدروجين فِيْ العالم “.

وأضاف الهِيْدروجين يمكن أن يسمح للجزائر بدخول سوق تصديري جديد واعد، حيث أدرجت الحكومة فِيْ إطار الرؤية المستقبلية تطوير هذا المورد فِيْ إطار التحديات والالتزامات الدولية، وخاصة اتفاقية باريس، والأمم المتحدة. أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية التي تتطلب الحد من انبعاثات الغازات. الاحتباس الحراري.

وأوضح أن الهِيْدروجين سيلعب دورًا مهمًا فِيْ مزيج الطاقة الذي سيمكن الجزائر من لعب دور مهم فِيْ سوق الهِيْدروجين العالمي، والحصول على حصة جيدة من هذا السوق الواعد، مما يضيف إلَّى موقعها الريادي فِيْ أسواق الطاقة دورًا جديدًا. كَمْصدر للهِيْدروجين، بالإضافة إلَّى دوره التاريخي كَمْصدر لإمدادات الغاز لعدة عقود.