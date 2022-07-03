الجزائر تحصد 21.5 مليار دولار إيرادات من النفط والغاز فِيْ 5 أشهر

قفزت عائدات الجزائر من النفط والغاز إلَّى أكثر من 21 مليار دولار فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، بحسب سوناطراك.

قال مسؤول فِيْ سوناطراك لرويترز إن إيرادات الجزائر من النفط والغاز ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 70 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022 لتصل إلَّى 21.5 مليار دولار.

سوناطراك هِيْ شركة عامة تتولى استغلال الموارد البترولية فِيْ الجزائر ولها أنشطة فِيْ الإنتاج والاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير.

قال توفِيْق حكَمْ الرئيس التنفِيْذي لشركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك للصحفِيْين يوم الأحد إن بلاده ستتفاوض مع جميع عملائها لة أسعار الغاز.

وأضاف هكار أن ة الأسعار لا تستهدف شركة أو دولة معينة.