الجزائر تنعش اقتصادها بإحياء مشروعات قيمتها 30 مليار دولار

أعادت الحكومة الجزائرية تنفِيْذ مشاريع عملاقة فِيْ عدة قطاعات، بينما تخطط لتنفِيْذ مشاريع أخرى أهملتها الحكومات السابقة.

وبحسب تقديرات الخبراء، تبلغ قيمة هذه المشاريع 30.6 مليار دولار، بعضها قيد التنفِيْذ والبعض الآخر فِيْ طور التنفِيْذ.

خلال العامين الماضيين، استطاعت الجزائر “إعادة تأهِيْل” مشاريع اقتصادية ضخمة كانت على مدى العقود الستة الماضية فِيْ “حكَمْ ميؤوس منه”، شعبيًا ورسميًا.

المشاريع التي وُضعت على الطاولة فِيْ قصر المرادية الرئاسي فِيْ عهد الرؤساء السابقين، لكنها سرعان ما “تختفِيْ فِيْ الأدراج” فِيْ كل مرة.

تستعرض “العرب اليوم نيوز” فِيْ هذا التقرير أضخم وأضخم المشاريع الاقتصادية التي أعادت الجزائر تفعيلها وأطلقتها.

“كهف جبيلات”

بعد أكثر من 6 عقود من “مشروع الحلم أصبح حَقيْقَة” فِيْ الجزائر، افتتح وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب “رسميا”، السبت، منجم “غار جبيلات” للحديد، الواقع فِيْ ولاية تندوف أقصى الجنوب الغربي. من البلاد، بالشراكة مع الشركات الصينية.

وقدرت الوزارة الجزائرية احتياطيات منجم “غار جبيلات” بأكثر من 3 مليارات طن.

وفِيْما يتعلق بمراحل مشروع “غار جبيلات” الضخم كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أنه سيمر بعدة مراحل تمتد من 2022 إلَّى 2040.

و “غار جبيلات” تشبه القِصَّة مع كل الرؤساء السبعة الذين حكَمْوا الجزائر منذ استقلالها عام 1962، وهِيْ من أكبر مناجم الحديد فِيْ العالم.

تم اكتشاف المنجم لأول مرة فِيْ عام 1952، خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، من قبل العالم الفرنسي “بيير جيفان”، بينما لم يتمكن الاحتلال من استغلال المنجم بسبب وعورة تضاريس المنجم. موقع يقع فِيْ أقصى الجنوب الغربي.

حاول كل الرؤساء الجزائريين استغلال الاحتياطيات الهائلة لمنجم “غار جبيلات”، ربما لتغيير وجه الاقتصاد الجزائري، لكنهم عجزوا عَنّْ ذلك لأسباب عدة، وتحول إلَّى “مجمع اقتصادي لهم”.، وفقا للخبراء.

ومن بين تلك الأسباب التي ذكرها الاقتصاديون فِيْ “ضغوط اللوبي الفرنسي للاستحواذ على المنجم، وطبيعة مراحل الإنتاج والتصدير التي اقترحتها الشركات الفرنسية، نقل الحديد من تندوف إلَّى ميناء بجاية الواقع فِيْ مدينة بجاية”. شرق الجزائر بطول 1900 كلم “مما جعل تكلفة الاستغلال والإنتاج تتأرجح لتصل إلَّى 10 مليار دولار إلَّى 20 مليار دولار.

بالإضافة إلَّى غياب التكنولوجيا لاستغلال هذا النوع من المناجم، فإن تركيز الجزائر على جذب الاستثمارات فِيْ قطاع النفط، وكذلك الأزمات المالية التي مرت بها الجزائر منذ النصف الثاني من الثمانينيات، مما ترك مشروع استغلال المنجم لنحو 60. سنوات على البقاء “حبر على ورق”.

يوصف المنجم بأنه “عملاق معدني رمادي نائم” أو “عملاق حديدي نائم”، وقد تم استغلاله لشركات التعدين الصينية الرائدة.

منجم “غار جبيلات” الجزائري من أكبر مناجم خام الحديد النائم فِيْ العالم.

يتيح استغلال المنجم للجزائر توفِيْر 10 مليارات دولار تمثل صادرات الحديد الجزائرية السنوية حسب أرقام الجمارك الجزائرية.

ميناء الحمدانية

فِيْ مايو الماضي، تم إطلاق مشروع ميناء الحمدانية بالشراكة مع الصين، والذي من المتوقع أيضًا أن يرى النور خلال السنوات السبع المقبلة.

يقع ميناء الحمدانية فِيْ محافظة تيبازة التي من المتوقع أن تكون “أكبر ميناء فِيْ إفريقيا والبحر المتوسط” بحسب التقديرات الجزائرية، بعد أن “تجمد” المشروع لمدة سبع سنوات كاملة.

وأعلنت وزارة النقل الجزائرية أن تكلفة المشروع الضخم 6 مليارات دولار بمساحة 310 هكتارات.

تم تحديد فترة إنجاز المشروع بـ 7 سنوات على 3 مراحل، تمتد الأولى إلَّى 3 سنوات والثانية إلَّى 4 سنوات.

وأكدت الرئاسة الجزائرية أن “ميناء الحمدانية” هُو “رئة التنمية المحلية” فِيْ البلاد و “مشروع القرن”، ويهدف إلَّى كسر عزلة الدول الأفريقية التي ليس لديها منافذ بحرية.

يتكون الميناء من 23 رصيفًا ويتداول 6500000 حاوية بطاقة 25.7 مليون طن سنويًا. كَمْا أنها قادرة على استيعاب أكبر سفِيْنة فِيْ العالم بسعة 240 ألف طن. ويرتبط الميناء الضخم بميناء “جن جن” الواقع فِيْ محافظة جيجل الساحلية شرقي البلاد.

“الغاز” الأفريقي يمر عبر أوروبا

أطلقت الجزائر الخميس الماضي مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا عبر النيجر، والذي يصل أوروبا عبر إيطاليا.

وبحضور وزراء البترول والنفط فِيْ هذه الدول، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتأكيد التزام الدول الثلاث “بمواصلة واستكَمْال عمل فرق الخبراء لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي”.

تقدر تكلفة المشروع بـ 13 مليار دولار وقد ينقل ما يصل إلَّى 30 مليار متر مكعب سنويًا إلَّى أوروبا.

من المتوقع أن يمتد خط الأنابيب لمسافة 4000 كيلومتر. ومن المقرر أن يبدأ خط الأنابيب من “واري” فِيْ نيجيريا وينتهِيْ فِيْ “حاسي الرمل” بالجزائر حيث سيرتبط بخطوط الأنابيب القائمة التي تنقل الغاز إلَّى أوروبا.

تم اقتراح الفكرة لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا وتم توقيع اتفاقية بين الدول الثلاث فِيْ عام 2009، لكن المشروع لم يشهد أي تقدم منذ ذلك الحين.

طريق صحراوي

أحيت الجزائر مشروع “الطريق العابر للصحراء” بقيمة تجاوزت 2.6 مليار دولار.

المشروع الضخم الذي يمهد طرقات الجزائر وتونس ومالي والنيجر وتشاد “كان مجرد حلم” منذ عام 1962، لكنه تأخر بسبب الظروف الأمنية التي سادت فِيْ معظم هذه البلدان، قبل إحيائه لربط الجزائر. مع العاصمة النيجيرية لاغوس على مسافة 10.000 كَمْ والتي وصلت نسبة إشغالها إلَّى 90٪.

كَمْا يرتبط مشروع “طريق عبر الصحراء” بمشروع “طريق الحرير” الصيني.

وأكدت الجزائر أن استخدام مناطق التجارة الحرة والطريق العابر للصحراء والموانئ الشمالية سيمكنها من رفع التبادل التجاري البيني مع إفريقيا إلَّى ما يقرب من 52٪ مقابل 16٪ حاليًا.

والمشروع الإفريقي الضخم الذي يضم 6 دول أفريقية تمثل 27٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بإجمالي 25٪ من سكانها.

منجم فوسفات ضخم

كشفت الجزائر، فِيْ مارس الماضي، عَنّْ أحد أكبر المشاريع الاقتصادية لأول مرة منذ استقلالها، والمتعلق بمنجم الفوسفات فِيْ محافظة تبسة شرقي البلاد.

ووقعت الجزائر والصين، فِيْما تبقى 7 ملايين دولار، اتفاقية لتنفِيْذ مشروع استثماري فِيْ مجال الفوسفات والأسمدة بمنجم تبسة الذي تقدر احتياطياته بنحو 2.8 مليار طن.

ومن المتوقع أن ينتج المنجم 5.4 مليون طن من الأسمدة بمختلف أنواعها سنويا توجه فِيْ المرحلة الأولى محليا على أن يتم تصدير الفائض فِيْ مرحلة ثانية.

يوفر المشروع أكثر من 12000 فرصة عمل خلال فترة الإنجاز، بالإضافة إلَّى 6000 فرصة عمل مباشرة.