الجزائر تنهِيْ مخاوف إيطاليا الغازية.. زيادة إمدادات بـ4 مليارات متر مكعب

من رئتي الصحراء الجزائرية تتنفس إيطاليا الصعداء بعد أن أعلنت الجزائر، الجمعة، عَنّْ بدء زيادة إمداداتها ابتداء من الأسبوع المقبل.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الجزائر “سترفع صادراتها من الغاز إلَّى إيطاليا بمقدار 4 مليارات متر مكعب” اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لتصل إلَّى إجمالي 25 مليار متر مكعب.

وذكرت أن شركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك “ستتولى تسليم هذه الشحنة الإضافِيْة من الغاز إلَّى إيني وشركائها فِيْ إيطاليا”.

اتفاق تاريخي

يتزامن قرار الجزائر بزيادة إمداداتها من الغاز إلَّى إيطاليا مع تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا على أسواق النفط العالمية، ومخاوف أوروبا من توقف إمدادات الغاز الروسي.

وعقب زيارته فِيْ أبريل الماضي، أبرم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اتفاقية الغاز، التي وصفها بأنها “تاريخية ونموذجية”، لزيادة إمدادات الغاز الجزائرية إلَّى روما.

تعد تونس ممرًا استراتيجيًا لخط أنابيب الغاز الجزائري الثالث إلَّى أوروبا وتحديداً إلَّى إيطاليا وهُو خط أنابيب “ترانسماد” بطول حوالي 2485 كَمْ، بينما تقدر طاقته على نقل الغاز الطبيعي بنحو 33.7 مليار متر مكعب، وتضمن توريد الغاز الطبيعي لثلاث دول هِيْ تونس وإيطاليا وسلوفِيْنيا.

وبحسب أرقام رسمية من البلدين، فقد تلقت إيطاليا منذ بداية العام الجاري 13.9 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري، بزيادة تاريخية بنسبة 113 بالمئة عَنّْ عام 2022.

موزع حصري

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فجأة، عقب زيارته الرسمية لروما، نهاية شهر مايو الماضي، عَنّْ “تغيير الجزائر لبوصلة الغاز الخاصة بها” لأوروبا تجاه إيطاليا، التي أصبحت “الموزع الحصري للغاز الجزائري فِيْ أوروبا”، بعد أن كانت شريك فِيْ ذلك مع إسبانيا.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فِيْ مؤتمر صحفِيْ مشترك مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا فِيْ روما أن “إيطاليا ستكون الموزع للغاز الجزائري إلَّى أوروبا بعد زيادة الإمدادات إليها”.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون التزام الجزائر بـ “الحفاظ على الصداقة مع إيطاليا فِيْ كافة المجالات مثل الطاقة”، وشدد على أن “الجزائر ملتزمة دوليا وأخلاقيا بالحفاظ على الاتفاقيات التي وقعتها مع الآخرين، ناهِيْك عَنّْ إيطاليا الصديقة”.

وأعلن أن عملاق النفط الجزائري “سوناطراك” سيعمل مع شركة “إيني” الإيطالية “للتنقيب عَنّْ موارد إضافِيْة للغاز”، ما يعَنّْي أن الشركة الإيطالية ستحصل على المزيد من المشاريع فِيْ الجزائر.

وأضاف “نحن ملتزمون بتلبية احتياجات إيطاليا، وهناك صلة عضوية بين البلدين فِيْ مجال الطاقة”.

قبل ذلك، وفِيْ لقاء مع الجالية الجزائرية فِيْ إيطاليا، كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده “هِيْ الموزع الثاني للغاز للسوق الإيطالي، ونسعى لتعزيز الشراكة مع إيطاليا لعمل اكتشافات أخرى، بحيث والكَمْيات المخصصة لها ترتفع وتصبح الموزع لهذه المادة فِيْ أوروبا “.

لرفع الأسعار

فِيْ بداية الشهر الجاري، حسمت شركة سوناطراك للنفط فِيْ الجزائر الجدل حول حَقيْقَة أنها تعتزم ة أسعار الغاز التي تشهد ارتفاعا قياسيا فِيْ الأسواق العالمية.

أعلن توفِيْق رئيس ومدير عام مجمع “سوناطراك” النفطي أن الشركة الحكومية قررت “أن قرار ة أسعار الغاز سيكون مع جميع المتعاملين مع سوناطراك”.

وأقر حكار بزيادة حجم تصدير الغاز عبر خط الأنابيب إلَّى إيطاليا مقارنة بإسبانيا بعد الاتفاق الموقعة بين الجزائر وروما لزيادة ضخ الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “ترانسميد”.