الجزائر وإيطاليا.. 16 اتفاقية جديدة وكابل بحري لتصدير الكهرباء

تم تعزيز تسارع وتصعيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجزائر وروما، الاثنين، باتفاقيات جديدة.

اتفاقيات أكد خبراء اقتصاديون أن تداعيات الأزمة الأوكرانية تسارعت وتيرتها، ويؤكدون حاجة إيطاليا الملحة للغاز الجزائري، فِيْ أعقاب تراجع إمدادات الغاز الروسية إلَّى أوروبا.

وكذلك حاجة الجزائر الكبيرة لتدفق رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ القطاعات “غير النفطية” وزيادة حجم الاستثمارات فِيْ قطاع الطاقة، خاصة بعد التراجع الحاد فِيْ العقد الماضي، وكشفت الجزائر عَنّْ وجودها الجديد. استراتيجية لتنويع اقتصادها من خلال تعزيز موقعها فِيْ مجال الطاقة على الصعيد العالمي والبحث عَنّْ بدائل اقتصادية أخرى لإيجارات النفط.

اتفاقيات جديدة

وقعت الجزائر وروما، الإثنين، 16 اتفاقية اقتصادية وسياسية وقضائية، أشرف عليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الذي يقوم بزيارة ثانية للجزائر فِيْ 3 أشهر.

ووقع البلدان خلال فترة الرئاسة الجزائرية مذكرات تفاهم فِيْ مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وغيرها لتطوير الاستثمار وجذب المشاريع.

كَمْا وقعت الجزائر وإيطاليا اتفاقية فِيْ مجال منع الفساد ومكافحته، وكذلك فِيْ مجالات الأشغال العامة، والتعاون الصناعي والطاقة، والطاقات المتجددة، وصناعة الأدوية، والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والتنمية والإصلاح. الأسرة.

تصدير الكهرباء

أعلنت الجزائر، فِيْ اليوم التالي لوصول رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، استكَمْال كابل بحري لتصدير الكهرباء إلَّى إيطاليا، وفق آخر اتفاق تم توقيعه بين البلدين فِيْ مايو الماضي خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلَّى روما.

أعلنت الشركة الجزائرية الحكومية للكهرباء والغاز “سونلغاز” عَنّْ بدء العمل فِيْ استكَمْال كابل يقطع مياه البحر الأبيض المتوسط ​​بطول 250 كلم باتجاه إيطاليا من ساحل محافظة عَنّْابة (شرق).

كشف مراد عجل، الرئيس والمدير العام للشركة المملوكة للدولة، فِيْ تصريحات إعلامية، أن الجزائر ستمتلك طاقة إنتاجية من الكهرباء تقدر بـ 30 ألف ميغاواط فِيْ آفاق 2031/2032، على عكس الطاقة الإنتاجية الحالية للبلاد التي تزيد عَنّْ 24 ألف ميغاواط بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 14 ألف ميغاواط سنويا.