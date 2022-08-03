الجزائر و”بريكس”.. انضمام اقتصادي أم سياسي مرتقب

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عَنّْ مفاجأة غير متوقعة عَنّْدما تحدث عَنّْ “توافر الفرص والظروف” للانضمام إلَّى مجموعة “البريكس”.

وفِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية الأحد الماضي، كشف الرئيس الجزائري لأول مرة عَنّْ مساعي بلاده للانضمام إلَّى مجموعة “البريكس”، وأوضح أن شروط الانضمام إليها “متوفرة فِيْ الجزائر”.

وفِيْ هذا الصدد قال “الجزائر تريد الانضمام إلَّى مجموعة البريكس ولن نستبق الأحداث وستكون هناك أخبار جيدة وشروط الانضمام إليها مستوفاة من قبل الجزائر”.

وشدد على أن هذه المنظمة “قوة سياسية واقتصادية، والجزائر دولة رائدة فِيْ عدم الانحياز ونحن مهتمون بالانضمام إليها”.

بينما سارعت وسائل الإعلام المحلية المختلفة فِيْ الجزائر لرصد “ما قد تكسبه الجزائر اقتصاديًا” بعد انضمامها إلَّى مجموعة الدول الخمس الأسرع نموًا فِيْ العالم، دعا الخبراء إلَّى عدم التسرع فِيْ “التفاؤل المفرط” أو ربط احتمالات الانضمام بتوافر الجزائر. “الظروف الاقتصادية أو السياسية” تؤهلها لتكون “العضو رقم 6.”

وتوقع الدكتور عبد القادر مشدل أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم نيوز” أن يكون انضمام الجزائر المنتظر إلَّى مجموعة البريكس “سياسيًا بالدرجة الأولى”.

من ناحية أخرى، اعتبر أن الظروف الاقتصادية التي حددتها مجموعة الخمس “بعيدة كل البعد عَنّْ الاقتصاد الجزائري”، بسبب عدة عوامل أبرزها استمرار ارتباط الاقتصاد الجزائري بعائدات النفط.

لكن الخبير الاقتصادي شدد على أن الاقتصاد الجزائري “قوة عذراء و” عملاق نائم “لكنه غير مستغل ويحتاج إلَّى إصلاحات عميقة واستثمارات ضخمة فِيْ عدة مجالات أبرزها الزراعة والخدمات وغيرها.

رغم أن الرئيس الجزائري أكد فِيْ بيانه أن الجزائر “لديها نسبة كبيرة من الظروف الاقتصادية للانضمام إلَّى مجموعة البريكس”، وشدد على أن هذه المجموعة “مهمة للجزائر لأنها قوة اقتصادية وسياسية”.

وكانت المجموعة قد كشفت فِيْ وقت سابق عَنّْ إمكانية انضمام دول أخرى “بسرعة وعلى مراحل” إلَّى مجموعة “بريكس”، وفِيْ قمتها الأخيرة، من خلال تكنولوجيا المحاضرات المرئية عَنّْ بعد، حضر القمة أيضا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. والمصري عبد الفتاح السيسي.

مجموعة البريكس

“بريكس” اسم مشتق من الأحرف الأولى اللاتينية للدول الأعضاء فِيْ المجموعة، وهِيْ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

تأسست المجموعة فِيْ عام 2009 من 4 دول، قبل أن تنضم إليها جنوب إفريقيا فِيْ عام 2010، وتمثل أسرع 5 دول نموًا فِيْ العالم.

تعد دول البريكس قوة اقتصادية صاعدة، حيث تمثل 25٪ من إجمالي الناتج العالمي، بقيمة 24.2 تريليون دولار.

تتصدرها الصين بـ 17.7 تريليون دولار، والهند بـ3.1 تريليون دولار، وروسيا بـ1.7 تريليون دولار، والبرازيل بـ 1.6 تريليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 419 مليار دولار.

تفاؤل مفرط

هذه البيانات والأرقام الرسمية الصادرة عَنّْ السلطات الجزائرية استند إليها الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر مشدل فِيْ مقابلته لـ “العرب اليوم نيوز” حول توقعاته بانضمام الجزائر إلَّى مجموعة “البريكس”، متوقعا أن تنضم إلَّى مجموعة “البريكس”. انضم إليها بصفة “مراقب” أو “لاعتبارات سياسية”.

وتحدث الأكاديمي الدكتور مشدل عما أسماه بـ “معضلة اقتصادية”، والتي قال إنها “مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد الجزائري، حيث يتوهمنا أن اقتصادنا قوي، والجانب السياسي يسيطر على جوانب أخرى خاصة التقنية، عملي وموضوعي ومن حيث النتائج والمؤشرات الاقتصادية “.

وتابع، “الناتج المحلي الإجمالي الجزائري بالكاد يصل إلَّى 150 مليار دولار سنويا، خاصة أن الاقتصاد الجزائري مرتبط بشكل أساسي بعائدات النفط، فِيْ حين أن هذه الدول الناشئة فِيْ حدود تريليون دولار”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلَّى أن مجموعة البريكس “أرادت توسيع نطاق التشاور لبعض الدول التي تعتبرها مهمة للمجموعة على مستوى القارة الأفريقية، كَمْا أن حضور الجزائر للقمة الأخيرة لا يعَنّْي أنها مستوفِيْة لشروط” الانضمام ما لم يكن مراقبًا وهذا ممكن جدًا، على أساس أن الجزائر لاعب مهم اقتصاديًا فِيْ القارة الأفريقية.

وأضاف أن الانضمام إلَّى مجموعة هذه الدول الناشئة “التي تحرك الاقتصاد العالمي من خلال الاستهلاك الكبير للصين والهند كقوتين عظميين، ورغم ذلك، إلا أنها لم تلحق بالمستوى المتوقع منها”.

أسباب سياسية

وأوضح أن دول البريكس “تتمتع بأداء اقتصادي مرتفع حيث أنها تتقدم فِيْ درجات لتصبح دولاً متقدمة ولديها مستويات نمو عالية، وهذا ما تفتقر إليه الجزائر”.

لكنه عاد ليقول إن احتمال انضمام الجزائر “قد يكون إذا عملت المجموعة بنصيحة الجزائر على أساس أن الجزائر دولة طاقة ودولة نشطة فِيْ القارة الأفريقية”.

وأشار الدكتور مشدل إلَّى أن المجموعة “تحتاج إلَّى ممثلين عَنّْ بعض القارات لهم تأثير على مستوى قاراتهم كقوة سياسية، لأن أعضاء هذه المجموعة لديهم نوع من القوة فِيْ مواجهة الغرب”.

وهكذا – يضيف – أن هذه الدول “بحاجة إلَّى التوسع فِيْ مجال الاستشارات السياسية، وبما أنها مجموعة من الدول الناشئة، فإن الجزائر بحاجة إلَّى جهد لتنويع الاقتصاد”.

شروط الانضمام

كَمْا تحدث الخبير الاقتصادي عَنّْ الشروط التي يجب توافرها فِيْ الاقتصاد الجزائري للسماح له بالانضمام لمجموعة “البريكس”.

بالإضافة إلَّى ضرورة تنويع الاقتصاد، تطرق د. تغيير فِيْ هِيْكل دخلها “.

وفِيْما يتعلق بالقطاع الفلاحي، اعتمد الخبير الاقتصادي على التصريح الأخير للرئيس الجزائري، والذي تحدث فِيْه عَنّْ “استخدام التقنيات القديمة فِيْ المجال الزراعي فِيْ الجزائر”.

وأشار إلَّى أن “الجزائر تعاني من مشاكل اقتصادية مهمة يجب حلها، وإذا تحسنت المداخيل من خارج النفط، يمكن للجزائر الانضمام إلَّى مجموعة الدول الناشئة”.

وأضاف “لكن هذا لا يعَنّْي أن على الجزائر أن تحرم نفسها من الانضمام إلَّى المشاورات السياسية المفتوحة فِيْ إطار مجموعة البريكس، وهُو أمر مهم ويسمح للجزائر بوضع نفسها فِيْ الساحتين السياسية والاقتصادية العالمية، وهِيْ منصة. التي تسمح لها بجذب المزيد من الاستثمارات.

مكونات اقتصادية

على العكس من ذلك، يعتقد الاقتصاديون أن الاقتصاد الجزائري “لديه كل المؤهلات” للانضمام إلَّى مجموعة “البريكس”، بالاعتماد على المؤشرات الاقتصادية، وكذلك على الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي تبنتها الجزائر مؤخرًا.

أول هذه المؤشرات التي تحدثوا عَنّْها ارتفاع قيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات لأول مرة فِيْ تاريخها إلَّى 4 مليارات دولار نهاية عام 2022، وسط توقعات بأنها ستصل بنهاية العام الجاري إلَّى حوالي 7 مليارات دولار.

بالإضافة إلَّى سياسة الحكومة الجزائرية فِيْ تنويع مصادر تمويل خزينتها، بعد أن فتحت مجالات استثمارية ضخمة فِيْ قطاعات أخرى، لا سيما المناجم، وتوقعات بأن الدخل السنوي للجزائر من استغلال مناجم الحديد والفوسفات والذهب وغيرها قد يتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا.

كَمْا تحدث الخبراء عَنّْ ظهُور الجزائر مؤخرا كقوة طاقة فِيْ خضم الأزمة الأوكرانية وحاجة أوروبا للغاز، ولجوءها إلَّى تغيير قانون الاستثمار ليكون جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة المباشرة منها، والتي لا تتجاوز حاليا 1.3 مليار. دولار، بحسب الحكومة الجزائرية.

يعد القطاع الزراعي أيضًا أحد أهم الشروط بالنسبة للبلدان للانضمام إلَّى مجموعة البريكس. وفِيْ هذا الصدد، يقول خبراء اقتصاديون إن الجزائر بها نحو 40 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وطاقات مائية ضخمة، مما يجعلها واحدة من محاور الأمن الغذائي فِيْ العالم.

أما بالنسبة لزيادة الجزائر فِيْ حجم ناتجها المحلي الإجمالي، يتفق جميع الخبراء على أن الجزائر بحاجة إلَّى زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية، وإصلاح نظامها المصرفِيْ، والقضاء على السوق السوداء للعملات وغيرها.