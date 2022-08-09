الجزيرة الإماراتي يسخر من الاتحاد.. ويعلن ضم بن شرقي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن النجم المغربي أشرف بن شرقي انضم إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول صيف 2022.

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ارتبط النجم المغربي البالغ من العمر 27 عاما، أشرف بنشرقي، فِيْ صيف 2022 بإمكانية انضمامه إلَّى الاتحاد، خاصة بعد أن أصبح لاعبا حرا، بعد إنهاء عقده مع الزمالك المصري.

الجزيرة الإماراتية تسخر من الاتحاد وتعلن ضم بن شرقي

كشفت قناة الجزيرة الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنهاء عقد المهاجم المغربي أشرف بن شرقي صيف 2022.

سخر حساب الجزيرة الإماراتي، الحساب الرسمي على تويتر، من الاتحاد، إلَّى جانب الأهلي المصري والزمالك.

ونشرت الجزيرة مقطع فِيْديو يظهر فِيْه مشجع فِيْدرالي يريد ضم بن شرقي إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول، قبل أن ينهِيْ النادي الإماراتي الفِيْديو، بتعليق ساخر “أحلامك انتهت .. أحلامك انتهت”. واقعَنّْا “.

اللافت أن جماهِيْر رياضة الشارع السعودي يعرفون أشرف بن شرقي جيداً، بسبب تجربته السابقة مع الهلال، حيث فشل فِيْ ترك بصمة جيدة، فغادر إلَّى الفرنسي لانس ثم الزمالك المصري.