الجزيرة الإماراتي يعلن تعاقده مع بن شرقي بجملة “أحلامهم واقعنا “

نشر النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على تويتر، مجموعة من التهاني لجماهير الزمالك والأهلي والهلال السعودي وبعض الأندية الأخرى الراغبة في التعاقد مع بن شرقي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الجزيرة الإماراتي على تويتر “تحذير .. الأحلام انتهت”.

وترك بن شرقي صفوف الزمالك بعد انتهاء عقده مع فريق كرة القدم الأول، واستحالة التوصل لاتفاق مع النادي لتجديد العقد.

ارقام بن شرقي مع الزمالك

وشارك بن شرقي مع الزمالك في 110 مباريات سجل خلالها 43 هدفا في جميع البطولات وتمكن من تسجيل 28 هدفا أخرى.

مع الزمالك استطاع الفوز بالدوري المصري وكأس مصر مرتين بالإضافة إلى ألقاب السوبر المصري والأفريقي.