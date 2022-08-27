الجفاف وأسواق الطاقة.. تهديات أقوى من رصاص الحرب الأوكرانية

“الجفاف فِيْ النرويج” و “نهر الراين فِيْ ألمانيا” و “نقل الفحم” 3 أزمات تهدد أسواق الطاقة عالميًا، وتأثيرها أقوى من الحرب الروسية الأوكرانية.

ولخص الخبير فِيْ اقتصاديات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، تحديات الجفاف التي تهدد أسواق الطاقة العالمية فِيْ 3 تحديات، وهِيْ الجفاف فِيْ النرويج (الذي يوفر 25٪ من احتياجات أوروبا من الغاز) ونقص الطاقة الكهرومائية، مما قد يؤدي إلَّى تخفِيْض حصص تصدير الغاز النرويجي إلَّى القارة القديمة.

التحدي الثاني هُو جفاف نهر الراين فِيْ ألمانيا مما أدى إلَّى توقف النقل البحري، والتحدي الأخير هُو صعوبة نقل الفحم الذي عادت أوروبا لاستخدامه بعد قطع الغاز الروسي عَنّْه، خاصة بعد جفت الأنهار.

أزمة الجفاف

قال خبير اقتصادي الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن هناك 10 نقاط يجب مناقشتها عَنّْد الحديث عَنّْ تأثير أزمة الجفاف على أسواق الطاقة، أبسطها جفاف المياه، أو قلة الأمطار.، يؤدي إلَّى انخفاض منسوب المياه فِيْ السدود المصممة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومن ثم تقليل توليد الكهرباء، والسؤال الآن ما البديل

واضاف “تحدثنا سابقا عَنّْ قضية النرويج والمشاكل التي حدثت مع واردات الغاز من روسيا الى اوروبا مما ادى الى اعتماد كبير على الغاز النرويجي والآن هناك جفاف فِيْ النرويج حيث يأتي معظم الكهرباء منها. الطاقة الكهرومائية، ومع انخفاض منسوب المياه، ستنخفض كَمْية الماء.الطاقة الكهربائية المنتجة.

وتابع “يمكن للنرويج تعويض كَمْية الطاقة الكهربائية، باستخدام بعض الطاقة التي تصدرها إلَّى أوروبا محليًا، ومن ثم ستعاني أوروبا أكثر وأكثر بسبب ما يحدث فِيْ النرويج”.

وأشار إلَّى أن تأثير أزمة الجفاف على توليد الكهرباء أصبح فِيْ كل مكان، كَمْا يظهر الآن فِيْ الغرب الأمريكي والبرازيل وبعض الدول العربية التي تشهد انخفاضًا فِيْ منسوب المياه فِيْ الأنهار والسدود مما يؤدي إلَّى إلَّى انخفاض فِيْ إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وأوضح الحاجي، خلال حلقة بعَنّْوان “آثار الجفاف العالمي على أسواق الطاقة والطلب على النفط والغاز”، أن “النقطة الأساسية هنا هِيْ أنه بسبب الأوضاع فِيْ أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، لا توجد بدائل، وبالتالي فإن تأثير الجفاف كبير “. .

ظاهرة جفاف الأنهار

قال محرر منصة الطاقة إن هناك نقطة ثانية تتعلق بأزمة الجفاف، وهِيْ جفاف الأنهار، مثل نهر الراين فِيْ ألمانيا – على سبيل المثال – الموجود أساسًا فِيْ أوروبا، حيث يعتمدون عليه بشكل كبير.

وأشار إلَّى أنه تاريخيًا – حتى فِيْ الولايات المتحدة – عَنّْد النظر إلَّى الخريطة يُلاحظ أن معظم المدن الكبرى تقع على بحيرات وأنهار، لأنها كانت الوسيلة الأساسية للمواصلات، حتى أن البحيرات المغلقة فتحت قنوات لها، و أخذ الأمريكيون هذا الأمر من أوروبا التي انتشرت فِيْها النقل عبر الأنهار والبحيرات.

لكن بحسب د. أنس الحجي، عَنّْدما تجف الأنهار والبحيرات لا تستطيع السفن العبور، لذا فإن المشكلة هنا هِيْ أن معظم الاقتصاد الألماني وجزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأوروبي يعتمدان على النقل عَنّْ طريق الأنهار.

وأضاف “عَنّْدما نتحدث عَنّْ تأثير أزمة الجفاف على الطاقة نجد أن الفحم – على سبيل المثال – يتم نقله عبر الأنهار، حيث يتم توليد الكهرباء منها، وكذلك يتم من خلاله النفط والمشتقات النفطية مثل البنزين. والسولار والزيوت المختلفة المستخدمة فِيْ عدة قطاعات مثل النقل والصناعات يتم نقلها، وإذا توقف هذا يتوقف كل شيء.

وتابع “المشكلة هنا أن هناك الكثير من المصانع الموجودة على هذه الأنهار، تتلقى مدخلاتهم من خلالها، ثم تتوقف هذه المصانع كَمْا يحدث فِيْ الصين، وبالتالي يكون التأثير كبيرًا جدًا، لأنه عَنّْد الأنهار تجف، وتوقف نقل مصادر الطاقة، وتوقف نقل مصادر الطاقة. المدخلات إلَّى المصانع التي تستخدم الطاقة وتولد أشياء مختلفة منها.

أزمة الجفاف والفحم

وقال المستشار التحريري لمنصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن هناك مظهرا آخر لتأثير أزمة الجفاف فِيْ الطاقة والمتمثل فِيْ الفحم الذي تعتمد عليه دول كثيرة بشكل كبير، وعادت أوروبا إليه. الآن فِيْ ظل أزمة الطاقة العالمية، ويعتمد عليها فِيْ توليد الكهرباء.

وذكر أن نقل الفحم عبر الأنهار أصبح الآن صعبًا، ولكن هناك طرق مختلفة لنقله، خاصة مع العودة لاستخدامه فِيْ دول مثل ألمانيا وإيطاليا وغيرها، ولكن عَنّْد الحديث عَنّْ الصين والهند ودول أخرى، فإننا تجد أن الفحم لا يمكن استخدامه بدون ماء.

وتابع “حتى عَنّْد توليد الكهرباء من الفحم، بدون أزمة طاقة إطلاقاً، هناك حاجة للمياه، والتي تستخدم لغسل وتنقية ونقل الفحم، بالإضافة إلَّى أن الماء يستخدم لتبريد البخار الناتج عَنّْ حرق الفحم، حيث تحتاج محطات التوليد إلَّى التبريد بعد حرق الفحم وإنتاج الكهرباء.

وأوضح أن هناك سببًا آخر مهمًا جدًا فِيْ جميع أنحاء العالم، بما فِيْ ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وهُو استخدام المياه فِيْ محطات الفحم لأسباب بيئية، بهدف تقليل كَمْية الغازات الناتجة عَنّْ حرقها، وذلك لأن إنه مصدر الطاقة الأكثر تلويثًا للبيئة.

وأشار الحاجي إلَّى أن المياه تلعب أيضًا دورًا مهمًا فِيْ عزل المواد المتطايرة والذرات الناتجة عَنّْ احتراق الفحم فِيْ محطات توليد الكهرباء، والتي لها تأثير سلبي على البيئة. بالإضافة إلَّى الزئبق السام، فإن المطر الحمضي يسبب مشاكل أخرى.

وأضاف “كل هذه الأشياء تحتاج إلَّى الماء، لذلك إذا لم يكن هناك ماء، فلا توجد كهرباء ببساطة”.