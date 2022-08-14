الجمارك تذكر بشروط استيراد المركبات وقيمة الرسوم

أعادت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك ضوابط وشروط استيراد المركبات والرسوم الجمركية عليها.

الأحكام والشروط

وقالت الجمارك عبر حسابها الرسمي على تويتر إن الحد الأدنى لعام التصنيع يمكن أن يدخل 2017، طالما أنه يفي بالمواصفات والمعايير السعودية ومعيار الاقتصاد في الوقود. كما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5٪ من قيمة السيارة. وتحسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ على إجمالي قيمة السيارة مع الرسوم الجمركية.

منع استيراد بعض المركبات

قالت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك سابقاً يحظر استيراد المركبات التي سبق تعرضها للغرق أو الحريق أو الاصطدام أو الانقلاب أو ما شابه ذلك.

رداً على استفسار حول ذلك على تويتر، أشارت الجمارك إلى أن أشكال هذا النوع من المركبات عادة ما يتم ختمها بعبارة (salvage) أو عبارات مماثلة بلغة أخرى.