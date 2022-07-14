الجماهير هاجمته بعد وفاة شقيقه.. حارس الاتحاد يغادر الملعب في حالة بكاء هيستيري

حارس الاتحاد احمد يحيى

وكانت مباراة الاتحاد الإسكندري ونظيرتهما سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، شاهداً مؤثراً، بعد خروج حارس مرمى الثغر أحمد يحيى من ملعب المباراة بعد تلقيه خمسة أهداف.

انفجر حارس مرمى الاتحاد الإسكندرية أحمد يحيى في البكاء بعد تلقيه خمسة أهداف من فريق سيراميكاو كليوباترا، مطالبا بتبديله في مواجهة هجوم جماهير الأخضر وهتافات ضده.

وغادر يحيى ملعب المباراة بعد الهجمة الكبيرة من جماهير اتحاد الإسكندرية بعد تلقيه خمسة أهداف، خاصة وأن الحارس لعب المباراة في ظروف نفسية معقدة بوفاة شقيقه.

وغادر شقيق أحمد يحيى قبل ساعات من مباراة الاتحاد وسيراميكا لكن الحارس أصر على خوض المباراة.

وخسر الاتحاد الإسكندرية أمام نظيرته سيراميكا كليوباترا 5-0 ليوقف رصيده عند 28 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تقدم سيراميكا إلى المركز التاسع برصيد 29 نقطة.