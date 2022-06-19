الجمهورية التعليمي للصف الثالث الثانوي 50 سؤال متوقع للدين

الدين من المواد التي لا يضاف لمجموع الصف الثالث الثانوي في التعليم العام ، ومع ذلك فهو ناجح ورسوب ، حيث يجب أن يحصل الطالب على 50٪ من مجموع مجموع درجات المادة 25 ، وإلا سيسمح له بالمشاركة في الموضوع لجولة ثانية.

يقوم موقع Shababeek.com بنشر 50 سؤالاً من المتوقع أن تكون ضمن أسئلة الامتحان. ونشر في الملحق التربوي لجريدة الجمهورية وأعده مجموعة من معلمي المادة.

أسئلة امتحان الدين للمرحلة الثانوية 2022

ونشرت الأسئلة في الملحق التربوي على النحو التالي:

1. تتناول سورة لقمان قضية دينية مهمة.

2. سورة لقمان مكي أو مدني

3. عدد آيات سورة لقمان

4 – وقد اشتملت نصيحة لقمان لابنه على عدة مسائل منها:

5. جاء الأمر بالدعوة إلى الله

6. تغيير المنكر باليد من اليمين

7. يجب أن يكون الداعي إلى الله عز وجل

8. أرسل الله تعالى سيدنا محمد إلى

9. وقعت غزوة أحد في

10. من الدروس المستفادة من غزوة أحد

11. وقعت معركة حنين في

12. قائد جيش الكفار في غزوة حنين هو

13. وقعت غزوة تبوك في

14. غزوة تبوك لها اسم آخر وهو

15. الصلاة تعتبر في الإسلام

16. أرحنا بها بلال ، الضمير في الكلمة التي ترجع إليها

17. يتحقق الأثر النفسي والسلوكي للصلاة عندما يؤديها المسلم

​​​​​​