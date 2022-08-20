الجمهُور السوري يحتفِيْ بنجوى كرم بعد غياب.. ويوجه لها رسائل المحبة

احتفل الجمهُور السوري بحضور الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بعد غيابها لسنوات طويلة عَنّْ دمشق، حيث أحيت حفلها فِيْ قلعة دمشق وسط حشد كبير.

صعدت الفنانة اللبنانية إلَّى المسرح وسط تصفِيْق حار من الجمهُور الذي رحب بحضورها، لمشاركة الفرحة مع الفنانة والاحتفال بأدائها لمجموعة متنوعة من الأغاني القديمة والحديثة.

وعلى هامش الحفل، التقت كاميرا “العرب اليوم” ببعض الحضور من مختلف الأجيال الذين عبروا عَنّْ سعادتهم بعودة شمس الأغنية لتقفز إلَّى الصالات السورية وتلتقي بجمهُورها وتحتضن حبهم.

وأوضح البعض أنهم قدموا من مختلف المحافظات السورية، بهدف لقاء كرم وحضور حفلته والاستماع إلَّى صوته وإرسال رسائل حب وتقدير له لما يقدمه من فنون جميلة ومحترمة. وطالبوه بإحياء المزيد من الحفلات فِيْ سوريا.

وفِيْ مؤتمر صحفِيْ على هامش الحفل، أعربت الفنانة اللبنانية عَنّْ سعادتها بالغناء مرة أخرى فِيْ سوريا، بعد انقطاع دام سنوات، ولم تخف فرحتها بالاستقبال الكبير الذي لاقته فِيْ دمشق من جمهُورها، خاصة أنها تحمل ذكريات جميلة عَنّْ سوريا منذ بداياتها الفنية.

وقال إنه لم يبدأ بحفل قلعة دمشق لينتهِيْ هناك، لكن الأفق مفتوح لحفلات المستقبل، فهُو يبحث دائمًا عَنّْ سعادة جمهُوره ومعجبيه الذين توافدوا لسماع صوته على المسرح.