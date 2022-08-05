الجمهُور يتزاحم على فِيْفِيْ عبده بحفل كاظم الساهر بحضور ابنتها ونجوم الفن

احتشد الجمهُور حول الراقِصَّة المصرية فِيْفِيْ عبده أثناء حضورها حفل الفنان كاظم الساهر بالساحل الشمالي مساء الخميس لالتقاط صور معها.

ووثق مقطع فِيْديو أجواء فِيْفِيْ عبده خلال الحفل، حيث ظهرت بحماس وهِيْ تتفاعل مع ابنتها وتغني أغاني كاظم الساهر.

كَمْا حضر العديد من النجوم والمشاهِيْر حفل الفنانة العراقية التي أعيد إحياؤها بعد غياب دام 13 عاما عَنّْ مصر، وكان من بين الحضور البارزين الفنانة بشرى التي نشرت صورة معها على صفحتها على فِيْسبوك وعلقت عليها قائلة “سيزار” وانا من حزبك على الساحل الشمالي “.

شاركت الفنانة بسنت شوقي جمهُورها بـ “لايف” من الحفل على صفحتها على إنستجرام، كَمْا حضرها الفنان أحمد زاهر برفقة زوجته، وكذلك الفنانة داليا البحيري.

بدأ الفنان كاظم الساهر حفلته فِيْ الساحل الشمالي، حيث قدم كلمة للمصريين الحاضرين أمامه فِيْ أول ظهُور له بعد فترة من الغياب، شكرهم على حضورهم، طالبًا إياهم الاستمتاع بالحفل، و واختتم حديثه “أنت حلو جدا وأفتقدك كثيرا، لقد عدت مرة أخرى بعد فترة من الغياب بعد الانتهاء من بعض الأمور الإدارية. .

الأغنية الأولى التي غنتها الفنانة فِيْ الحفل كانت “ألند الخوضه”، ثم “كلك على بيك حلو”، و “يوم الحب”، و “عبرت الشط” و “فرش السند البحر”، فِيْ حفل شارك فِيْه. ممتلئ.

يشار إلَّى أن آخر حفلات كاظم الساهر فِيْ مصر كانت عام 2009 فِيْ عيد الحب، فمنذ تلك اللحظة لم يطلق “الساهر” فِيْ مصر إطلاقا، حتى وافقه برفقة منظم حفل الزفاف. الحزب اللبناني، ربيع مقبل، الذي اتفق معه على إقامة حفلة فِيْ الساحل الشمالي، فِيْ أحد المراكز السياحية الرئيسية، وحفل آخر متوقع.

قبل ساعات من الحفل، رد الفنان كاظم الساهر على الأنباء التي ترد من حين لآخر عَنّْ منع الغناء فِيْ مصر لسنوات طويلة، تصل إلَّى 13 عامًا، بعد غيابه عَنّْ أرض كنانة خلال هذه الفترة.

وأكد المطرب العراقي أن مغادرته مصر كان بسبب الظروف السياسية التي كانت تمر بها البلاد وقتها، ولم يمنعوه من الغناء هناك، كَمْا قال البعض.

وأعرب كاظم الساهر عَنّْ شوقه الكبير لجمهُوره المصري الذي بدأ معه، بحسب قوله، معلقا “سأقدم للجمهُور العزيز مجموعة من الأغاني التي ارتبط بها ودائما أبدى إعجابه بها. الذي هُو يوم العشاق، الأمور الصغيرة، التناقضات، الحب المستحيل، الحياة، يدك، أشك فِيْ من لا أستطيع أن أكون معك، مدرسة الحب، من كتاب الحب، طاغية، يا إلهِيْ، مع مجموعة أخرى من الأغاني والقصائد.

وأوضح “أشعر بكل حب أن ألتقي بالجمهُور المصري الذي لطالما أسكرني بحبهم بعد كل هذه السنوات، وربما لا أعتبره غياباً لأنه دائماً فِيْ القلب، لكن المسافة كانت مستحقة. لظروف وسياسات البلاد فِيْ ذلك الوقت، ولم يمنعَنّْي من الغناء فِيْ مصر كَمْا قال البعض “.