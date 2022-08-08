الجمهُور يجس نبض كانييه ويست بعد انفصال كيم كارداشيان عَنّْ بيت ديفِيْدسون

لا تزال عواقب فصل النجمين، كيم كارداشيان وبيت ديفِيْدسون، موضوعًا للمحادثة على الشبكات الاجتماعية، حيث لم يفوت الجمهُور الفرصة وغمر الشبكات الاجتماعية بسيل من التعليقات.

بمجرد أن تحدثت التقارير عَنّْ انفصال كيم وبيت، سرعان ما تفاعل الجمهُور مع الأخبار، وركزت معظم التعليقات على النكات والعبارات الساخرة التي استهدف بها الجمهُور كاني ويست، الزوجة السابقة لكيم كارداشيان. فِيْ محاولة لاستكشاف رد فعله على الأخبار.

ورصد موقع “بيج سيكس” التفاعل الكبير للمتابعين عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مع اندفاعهم لترك التغريدات والتعليقات بنبرة من السخرية والسخرية على خبر انفصال كيم وبيت. رد الفعل المتوقع من زوجها السابق، كاني ويست، الذي يمر بأقرب ما يكون للصراع مع كيم منذ انفصالها الرسمي عَنّْه.

بالإضافة إلَّى ذلك، رفضت مجموعة من المعجبين فكرة ترك كيم حياة بيت ديفِيْدسون، وأطلقوا عليه وابلًا من الإهانات والشتائم، وحاولوا تشويه سمعته من خلال الترويج لشائعات كاذبة عَنّْه، فِيْ محاولة للنيل منه. وسمعته التي بدت واضحة فِيْ تعليقاته.

فِيْ الوقت نفسه، حاول آخرون إظهار حالة الفرح التي يعيشها كاني الآن بعد سماعه خبر انفصال كيم وبيت، ونشروا بعض الصور له بابتسامة على وجهه.

كَمْا سخر آخرون من تاريخ بيت ديفِيْدسون فِيْ العلاقات النسائية غير المكتملة مع الممثلات والموديلات، وكان آخرها مع أريانا غراندي.

كَمْا سخر مني أتباع ميل بيت ديفِيْدسون لقيامهم بوضع وشم على نصب تذكارية لصديقاته بعد بضعة أشهر من ارتباطه بهم، حيث حافظ على هذه العادة منذ بداية علاقته بكيم.

فِيْ مواجهة هذا السيل من الانتقادات والسخرية والتغريدات السخرية ضد كيم وبيت وكاني، فِيْ سياق التفاصيل المتعلقة بطلاق كيم أولاً من كاني، ثم خلافاتها معه، ثم ارتباطها ببيت والجزء الثاني. من مشاكله مع كاني، ثم دخول الأخير فِيْ مشكلة مع بيت.

من ناحية أخرى، أعربت مجموعة أخرى من المتابعين عَنّْ حزنها على انتهاء علاقة كيم وبيت بهذه الطريقة، حيث رغبوا فِيْ استمرارها لفترة أطول، أو أن يقوم الطرفان بتسريع وتيرة الزواج.

بشكل عام، بدا أن الجمهُور لديه رغبة فِيْ أخذ نبض كاني ويست لمعرفة توجيهاته وتشجيعه على التعليق بطريقة أو بأخرى على نواياه فِيْ التعامل مع كيم خلال الفترة المقبلة.