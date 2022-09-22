الجمهُور يحاصر سيارة محمد رمضان بالإسكندرية.. وأنباء عَنّْ طرده من مقهى

رد الفنان المصري محمد رمضان على تحديه بالذهاب إلَّى الإسكندرية بدون حراس مساء الأربعاء، بعد لحظات من نشر مقطع فِيْديو يهاجم فِيْه محافظ الشرقية السابق الذي يدعم حملة “الإسكندرية لا ترحب بك يا محمد رمضان”.

Ramadan documentó una transmisión en vivo a su llegada a Alejandría, donde un gran número de ciudadanos se reunieron, rodearon su automóvil y varios de ellos se subieron a él, y otros intentaron asaltarlo y entrar, después de que el movimiento se hizo muy difícil en الشارع. .

ودعاه الجمهُور للخروج معهم، فأجابهم وجلس فوق السيارة والتقط صوراً تذكارية معهم، وسط هتافات باسمه ولقب “أسطورة” ومقتطفات غنائية من أغانيهم.

حاول محمد رمضان العودة إلَّى السيارة فِيْ أكثر من مناسبة، لكن الجمهُور ظل يطالب بالمغادرة، مؤكدين دعمهم له فِيْ حفله القادم بالإسكندرية، والمقرر له الجمعة 7 أكتوبر.

أنباء عَنّْ طرده من المقهى

ولاحقا توجه محمد رمضان إلَّى مقهى وجلس فِيْه بمنطقة الإبراهِيْمية، لكنه طرده من رفض وجوده، بحسب الصحف المحلية، فِيْما قال متابعون إنه غادر إثر المشاجرات التي حدثت. بين الجمهُور ومدخل الثراء الكبير للمكان.

كَمْا وثقت صفحة “أهل الإسكندرية” مقطع فِيْديو لمقهى الإسكندرية وكتبت “طرد محمد رمضان من مقهى الريحاني بالإبراهِيْمية”.

محمد رمضان يوثق لحظة ذهابه إلَّى الإسكندرية

وظهر الفنان محمد رمضان، فِيْ بث مباشر عبر حسابه على صفحة انستجرام، خلال رحلاته إلَّى الإسكندرية وتحديدا إلَّى حي العامرية، مشيرا إلَّى أنه سيعود للظهُور فِيْ بث آخر من خلال الموقع الرسميك ؛ بمجرد وصولي.

قال رمضان بالفِيْديو “أنا آكل فِيْ مطعم أو بيت أحدهم وأشرب الشاي وإن شاء الله آتي لأهل العامرية، وأتناول عضة فِيْ مطعم أو بيت أحد، وأنا سأذهب إلَّى محطة الرمال وإلَّى سيدي جابر، وسأزور أقاربي “.

الفنان المصري أكد أن الإسكندرية عزيزة عليه ؛ لأنه شهد تقديم أولى مسرحياته، وكذلك مقابلته الأولى مع الممثل عمر الشريف أثناء تصوير مسلسل “حنان وحنين”، مضيفًا “الإسكندرية شهدت مواسم مهمة فِيْ حياتي كلها”.

وأكدت الفنانة محمد رمضان أن حفلتها الموسيقية بالإسكندرية ستقام فِيْ مَوعِدها كَمْا هِيْ، مشيرة إلَّى أن زيارتها الآن لها ؛ يأتي رداً على الحملات الممولة ضده.

وأشار رمضان، خلال نفس البث المباشر، إلَّى أنه سيزور أيضًا قناة الشرقية ؛ ردًا على دعم محافظ الشرقية السابق للحملة الممولة ضده.